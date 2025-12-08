BRT Metropolitano passa a operar mais 15 linhas na Região Metropolitana a partir desta segunda

O BRT Metropolitano iniciou a operação de mais 15 linhas nesta segunda-feira (8), concluindo a ativação do sistema de transporte. Com essa etapa, de acordo com a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Artran), o sistema passa a disponibilizar 31 linhas, sendo 9 troncais e 22 alimentadoras para conectar Castanhal, Santa Izabel, Benevides, Santa Bárbara, Marituba, Ananindeua e Belém, com tarifa única de R$ 4,60.

As novas linhas são: A101 - T. Ananindeua / Ver-o-Peso, A102 - T. Ananindeua / Praça da Bandeira, A103 - T. Ananindeua / Presidente Vargas, A201 - T. Ananindeua / São Brás, A301 - T. Ananindeua / Verdejante, A308 - T. Ananindeua / PAAR, A309 - T. Ananindeua / Curuçambá, A310 - T. Ananindeua / Distrito Industrial, A313 - T. Ananindeua / Umaris, A314 - T. Ananindeua / Albatroz, A315 - T. Ananindeua / Decouville, A316 - T. Ananindeua / Dom Aristides, M304 - T. Marituba / Beija-Flor / Santa Clara, M307 - T. Marituba / Almir Gabriel, M308 - T. Marituba / Canaã.

No primeiro mês de funcionamento, o BRT já transportou mais de 300 mil usuários, volume que deve aumentar com a expansão da rede, ainda segundo a Arcon. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, detalha a operação do sistema de transporte. “Chegamos a 175 veículos incorporados, fazendo com que haja o avanço da oferta e a população possa utilizar esse importante sistema de mobilidade do transporte coletivo”, afirma.

A integração das linhas ocorre nos terminais de Ananindeua e Marituba. “Os terminais oferecem conforto e dignidade para que as pessoas tenham o direito de ir e vir mais qualificado, com locais específicos de embarque e desembarque, controle e segurança”, pontua o secretário.

Sistema de bilhetagem

Mais de 40 mil pessoas já se cadastraram no sistema exclusivo de bilhetagem digital do BRT Metropolitano, o Pra Já. No primeiro mês foram 15 mil cartões físicos emitidos e 33 mil download de aplicativo móvel. “O aplicativo Pra Já Metropolitano está disponível para Android e iOS, o que permite a evolução do sistema, a mudança da dinâmica do transporte coletivo”, reforça, ainda, o titular da Seinfra.

A tendência é esses números crescerem, pois a partir do dia 15/12, o cartão Passe Fácil, do Setransbel, não poderá mais ser apresentado nas bilheterias para garantir as gratuidades de idosos e pessoas com deficiência.

O sistema também possui vale transporte e as empresas devem cadastrar seus colaboradores no site https://tclient.inter.belem.orbi.autopasscorp.com/login. Além de sênior, especial e vale transporte, o Pra Já está disponível nas categorias comum e escolar.

A emissão do cartão físico pode ser feita nos terminais de Marituba e Ananindeua, nas Estações Cidadania de São Brás e dos shoppings Metrópole e Pátio Belém. Há também postos em Castanhal - Semas e CRAS Jaderlândia, Benevides - Agência Distrital, Santa Bárbara - Espaço Styllus Produções e Santa Izabel - Praça da Bandeira.