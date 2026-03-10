Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

A avenida Júlio César, em Belém, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir das 20h desta terça-feira (10) para a retirada da passarela localizada sobre o canal São Joaquim. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém durante coletiva de imprensa realizada na tarde de segunda-feira (9), no Palácio Antônio Lemos.

🚧 Segundo a gestão municipal, a estrutura será removida para passar por uma análise técnica detalhada em solo. A passarela apresentou problemas na última sexta-feira (6), o que motivou a decisão de desmontar o equipamento.

VEJA MAIS

A interdição ocorrerá no trecho da avenida Júlio César entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista, afetando o tráfego nos dois sentidos da via. A previsão da prefeitura é que a avenida seja liberada em até 24 horas após a operação.

Onde será a interdição na avenida Júlio César nesta terça (10)?

Para a realização da retirada da estrutura, todo o tráfego será interrompido na área. O bloqueio começa a partir de pontos estratégicos de acesso à via. Os agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) estarão posicionados em diferentes locais para orientar motoristas.

Viaduto da avenida Pedro Álvares Cabral — principal ponto de interdição;

Conjunto Bela Vista;

Subida do elevado pela avenida Centenário.

De acordo com a prefeitura, a operação foi programada para a noite porque o fluxo de veículos costuma ser menor nesse horário.

Quais são as vias alternativas durante a interdição?

Motoristas que precisarem circular pela região deverão utilizar rotas alternativas enquanto durar a interdição da avenida Júlio César. As principais opções de desvio são:

avenida Almirante Barroso ;

; avenida Arthur Bernardes, que também é um dos acessos ao Aeroporto Internacional de Belém.

Agentes de trânsito estarão posicionados nessas vias e também nas proximidades do aeroporto para orientar os condutores e minimizar impactos no trânsito.