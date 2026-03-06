Prefeito de Belém barra empresa de novas obras após problema na avenida Júlio César
Durante vistoria em passarela na avenida Júlio César, prefeito diz que empresa responsável pela obra do canal São Joaquim não fará novos serviços em Belém
O prefeito de Belém, Igor Normando, acompanhou na noite desta sexta-feira (6) os trabalhos de reforço estrutural realizados na passarela sobre o canal São Joaquim, localizada na avenida Júlio César. Durante a vistoria, o gestor anunciou que a Construbase Engenharia, empresa que lidera o consórcio responsável pela obra, não voltará a executar serviços públicos na capital paraense após os transtornos relacionados à estrutura.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a atual gestão herdou a obra do canal São Joaquim, iniciada em governo anterior, e criticou a atuação da empresa responsável pelos serviços.
“Eu estou acompanhando o reforço estrutural aqui da passarela da Júlio César. Infelizmente, uma obra que não foi iniciada no nosso governo. Nós herdamos a obra do São Joaquim com o processo licitatório feito com a empresa contratada e estamos acompanhando as obras. Infelizmente, uma irresponsabilidade enorme da empresa que presta o serviço”, declarou.
Normando também informou que a Procuradoria-Geral do Município de Belém (PGMB) e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foram acionadas para analisar os laudos técnicos sobre a estrutura. Ele afirmou que as empresas envolvidas poderão ser responsabilizadas pelos problemas registrados.
“A gente já colocou a Procuradoria-Geral do município para fazer todo o estudo baseado nos laudos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e podem ter absoluta certeza: enquanto eu for prefeito de Belém, a Construbase, que é a empresa que lidera o consórcio desta obra, não fará uma obra sequer mais na cidade”, afirmou.
Ainda no vídeo, o prefeito pediu desculpas à população pelos transtornos registrados ao longo da tarde e garantiu que a situação deverá ser resolvida rapidamente. “É um absurdo. Eu peço desculpa à população da cidade que infelizmente passou por um transtorno enorme hoje à tarde, mas podem ter certeza: até a partir de amanhã isso aqui vai estar resolvido e vocês não vão mais passar por nenhum transtorno. E a empresa responsável vai responder pelos atos que cometeu”, disse.
Como medida preventiva, o trecho da avenida Júlio César próximo ao canal São Joaquim foi temporariamente interditado enquanto equipes técnicas da prefeitura avaliam as condições da estrutura da passarela. A interdição busca evitar riscos à população durante os trabalhos de reforço e análise técnica.
Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) foram mobilizados para organizar o fluxo de veículos na região e orientar motoristas sobre rotas alternativas, a fim de reduzir os impactos no trânsito.
A obra é executada pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, formado pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia, contratado para realizar os serviços no local. Segundo a prefeitura, já foram iniciados procedimentos administrativos para apurar responsabilidades técnicas, incluindo a notificação formal da empresa para que apresente esclarecimentos imediatos e adote as providências necessárias para corrigir o problema.
Caso sejam identificadas falhas na execução da obra ou no cumprimento das normas técnicas e contratuais, o consórcio poderá sofrer sanções administrativas, contratuais e legais previstas no contrato e na legislação vigente.
Além disso, a prefeitura determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na passarela e a análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra do canal São Joaquim, com o objetivo de garantir que não haja riscos à população.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA