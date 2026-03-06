Prefeito de Belém barra empresa de novas obras após problema na avenida Júlio César

O prefeito de Belém, Igor Normando, acompanhou na noite desta sexta-feira (6) os trabalhos de reforço estrutural realizados na passarela sobre o canal São Joaquim, localizada na avenida Júlio César. Durante a vistoria, o gestor anunciou que a Construbase Engenharia, empresa que lidera o consórcio responsável pela obra, não voltará a executar serviços públicos na capital paraense após os transtornos relacionados à estrutura.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a atual gestão herdou a obra do canal São Joaquim, iniciada em governo anterior, e criticou a atuação da empresa responsável pelos serviços.

“Eu estou acompanhando o reforço estrutural aqui da passarela da Júlio César. Infelizmente, uma obra que não foi iniciada no nosso governo. Nós herdamos a obra do São Joaquim com o processo licitatório feito com a empresa contratada e estamos acompanhando as obras. Infelizmente, uma irresponsabilidade enorme da empresa que presta o serviço”, declarou.

Normando também informou que a Procuradoria-Geral do Município de Belém (PGMB) e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foram acionadas para analisar os laudos técnicos sobre a estrutura. Ele afirmou que as empresas envolvidas poderão ser responsabilizadas pelos problemas registrados.

“A gente já colocou a Procuradoria-Geral do município para fazer todo o estudo baseado nos laudos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e podem ter absoluta certeza: enquanto eu for prefeito de Belém, a Construbase, que é a empresa que lidera o consórcio desta obra, não fará uma obra sequer mais na cidade”, afirmou.

Ainda no vídeo, o prefeito pediu desculpas à população pelos transtornos registrados ao longo da tarde e garantiu que a situação deverá ser resolvida rapidamente. “É um absurdo. Eu peço desculpa à população da cidade que infelizmente passou por um transtorno enorme hoje à tarde, mas podem ter certeza: até a partir de amanhã isso aqui vai estar resolvido e vocês não vão mais passar por nenhum transtorno. E a empresa responsável vai responder pelos atos que cometeu”, disse.

Como medida preventiva, o trecho da avenida Júlio César próximo ao canal São Joaquim foi temporariamente interditado enquanto equipes técnicas da prefeitura avaliam as condições da estrutura da passarela. A interdição busca evitar riscos à população durante os trabalhos de reforço e análise técnica.

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) foram mobilizados para organizar o fluxo de veículos na região e orientar motoristas sobre rotas alternativas, a fim de reduzir os impactos no trânsito.

A obra é executada pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, formado pelas empresas Construbase Engenharia e HTBR Arquitetura e Engenharia, contratado para realizar os serviços no local. Segundo a prefeitura, já foram iniciados procedimentos administrativos para apurar responsabilidades técnicas, incluindo a notificação formal da empresa para que apresente esclarecimentos imediatos e adote as providências necessárias para corrigir o problema.

Caso sejam identificadas falhas na execução da obra ou no cumprimento das normas técnicas e contratuais, o consórcio poderá sofrer sanções administrativas, contratuais e legais previstas no contrato e na legislação vigente.

Além disso, a prefeitura determinou a realização de uma vistoria técnica detalhada na passarela e a análise das condições de segurança de outras intervenções vinculadas à obra do canal São Joaquim, com o objetivo de garantir que não haja riscos à população.