Maré alta em Belém muda o trânsito: veja as vias bloqueadas, desvios e rotas alternativas

Ao longo desta semana, algumas vias em Belém seguirão bloqueadas e contarão com desvios para rotas alternativas, com o objetivo de garantir segurança e fluidez no trânsito durante o período de maré alta, que aumenta o risco de alagamentos em áreas centrais da cidade. A ação é organizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). Os agentes irão atuar em pontos estratégicos para orientar os condutores, organizar o fluxo de veículos e indicar rotas alternativas seguras.

VEJA MAIS

O nível das marés pode ultrapassar 3,5 metros, segundo dados da Marinha do Brasil, no período de 4 a 8 de março. A ação será realizada especialmente na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), uma das áreas mais impactadas pelos alagamentos provocados pelos picos de maré.

Durante a operação “Maré Alta”, os agentes da Segbel atuam com bloqueios montados nos seguintes perímetros:

Tv. Quintino Bocaiúva com rua Manoel Barata

Avenida Visconde de Souza Franco (Doca) com rua Jerônimo Pimentel

Doca com a av. Senador Lemos

Monitoramento e controle de fluxo na Doca com rua Municipalidade (considerado ponto de fluidez para reorganização do tráfego e direcionamento dos condutores às rotas alternativas)

Segurança

Segundo Luciano de Oliveira, titular da Segbel, os condutores não devem atravessar trechos onde o nível da água ultrapasse a altura da metade da roda do veículo, para prevenir danos e acidentes.

“Estamos com nossas equipes mobilizadas desde as primeiras horas do dia nos pontos mais sensíveis da cidade. Nossos agentes estão orientando os condutores, realizando desvios e monitorando o fluxo em tempo real para reduzir riscos e transtornos à população”, pontua o gestor.

As equipes de trânsito da Segbel permanecem até o próximo domingo (8) mobilizadas nos principais pontos da área central para garantir segurança viária, orientar condutores e realizar bloqueios e desvios sempre que necessário, minimizando riscos e assegurando a fluidez do trânsito durante o período de maior influência das marés.

“Nosso trabalho é estar presente exatamente onde o impacto é maior. Estamos orientando os motoristas a utilizarem rotas alternativas e evitar que veículos fiquem ilhados. A orientação é simples: viu água acumulada acima do nível seguro, não avance. Procure uma via alternativa e siga nossas instruções”, finaliza Isaías Reis, diretor de transporte.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades