Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Um deslizamento de terra atingiu oito casas no loteamento Recanto Verde, distrito de Icoaraci, em Belém. O deslizamento ocorreu na madrugada de (28) em uma área de barranco alto, com moradias construídas em diferentes níveis. Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) atenderam a ocorrência para levantamento técnico. Com o apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), será iniciado o processo de concessão do aluguel social para retirar as cerca de 40 famílias afetadas da área.

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito de Belém, Igor Normando, vai visitar a área atingida para acompanhar os trabalhos realizados pelas equipes da Prefeitura de Belém, incluindo as medidas emergenciais que serão adotadas para amparar as famílias afetadas, como o aluguel social e trâmites para o reassentamento habitacional.