Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (02/03/2026), indica o início de um novo mês com manutenção do padrão de Inverno Amazônico, alta umidade e pancadas de chuva frequentes. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 02/03?
A tendência é de manutenção do padrão de Inverno Amazônico. Em Belém, é esperado alta umidade e pancadas de chuva. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: céu nublado a parcialmente nublado, período de abafamento com aberturas de sol tímidas
- 🌦️ Tarde: período crítico, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente entre 14h e 17h
- 🌙 Noite: tempo segue instável, com o céu permanecendo encoberto e possibilidade de chuva leve e passageira
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 70%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é continuidade das chuvas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que os volumes de água podem aumentar na metade da semana, com as temperaturas máximas estabilizadas na casa dos 30°C.
