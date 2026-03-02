Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (02/03/2026), indica o início de um novo mês com manutenção do padrão de Inverno Amazônico, alta umidade e pancadas de chuva frequentes. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 02/03 ?

A tendência é de manutenção do padrão de Inverno Amazônico. Em Belém, é esperado alta umidade e pancadas de chuva. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 29°C e 30°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu nublado a parcialmente nublado, período de abafamento com aberturas de sol tímidas

céu nublado a parcialmente nublado, período de abafamento com aberturas de sol tímidas 🌦️ Tarde: período crítico, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente entre 14h e 17h

período crítico, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente entre 14h e 17h 🌙 Noite: tempo segue instável, com o céu permanecendo encoberto e possibilidade de chuva leve e passageira

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

98% 💧 Umidade mínima: 70%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é continuidade das chuvas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que os volumes de água podem aumentar na metade da semana, com as temperaturas máximas estabilizadas na casa dos 30°C.