Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

A população de Belém deve ficar atenta aos horários de maré alta nos próximos dias. De acordo com a tábua de marés, os coeficientes seguem elevados a partir desta terça-feira (3), o que aumenta o risco de alagamentos em áreas historicamente vulneráveis da capital paraense, especialmente durante os picos acima de 3 metros.

Confira abaixo os horários de maré alta em Belém entre terça-feira (3) e domingo (8):

- Terça-feira (3)

11h07 – 3,3 m

23h23 – 3,4 m

Coeficiente: 98 (muito alto)

- Quarta-feira (4)

11h40 – 3,3 m

23h57 – 3,4 m

Coeficiente: 98 (muito alto)

- Quinta-feira (5)

12h10 – 3,4 m

— (não há segunda maré alta acima de 3 m neste dia à noite dentro do período exibido)

Coeficiente: 93 (muito alto)

- Sexta-feira (6)

0h29 – 3,4 m

12h40 – 3,4 m

Coeficiente: 85 (alto)

- Sábado (7)

1h00 – 3,3 m

13h10 – 3,3 m

Coeficiente: 74 (alto)

- Domingo (8)

1h32 – 3,2 m

13h42 – 3,2 m

Coeficiente: 61 (médio)

Os maiores alertas se concentram entre terça (3) e quinta-feira (5). (Reprodução/ Tábua de Marés)

Risco de alagamentos

Os maiores alertas se concentram entre terça (3) e quinta-feira (5), quando os coeficientes atingem níveis muito altos (acima de 93) e as marés ultrapassam os 3,3 metros, cenário que favorece o transbordamento em canais e o acúmulo de água em bairros mais baixos.

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da tábua de marés e os alertas oficiais dos órgãos municipais para evitar transtornos.