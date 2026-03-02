Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)
Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados
A população de Belém deve ficar atenta aos horários de maré alta nos próximos dias. De acordo com a tábua de marés, os coeficientes seguem elevados a partir desta terça-feira (3), o que aumenta o risco de alagamentos em áreas historicamente vulneráveis da capital paraense, especialmente durante os picos acima de 3 metros.
Confira abaixo os horários de maré alta em Belém entre terça-feira (3) e domingo (8):
- Terça-feira (3)
11h07 – 3,3 m
23h23 – 3,4 m
Coeficiente: 98 (muito alto)
- Quarta-feira (4)
11h40 – 3,3 m
23h57 – 3,4 m
Coeficiente: 98 (muito alto)
- Quinta-feira (5)
12h10 – 3,4 m
— (não há segunda maré alta acima de 3 m neste dia à noite dentro do período exibido)
Coeficiente: 93 (muito alto)
- Sexta-feira (6)
0h29 – 3,4 m
12h40 – 3,4 m
Coeficiente: 85 (alto)
- Sábado (7)
1h00 – 3,3 m
13h10 – 3,3 m
Coeficiente: 74 (alto)
- Domingo (8)
1h32 – 3,2 m
13h42 – 3,2 m
Coeficiente: 61 (médio)
Risco de alagamentos
Os maiores alertas se concentram entre terça (3) e quinta-feira (5), quando os coeficientes atingem níveis muito altos (acima de 93) e as marés ultrapassam os 3,3 metros, cenário que favorece o transbordamento em canais e o acúmulo de água em bairros mais baixos.
Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados.
A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da tábua de marés e os alertas oficiais dos órgãos municipais para evitar transtornos.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA