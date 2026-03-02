Rodoviários da Monte Cristo e Canadá paralisam atividades na grande Belém, nesta segunda-feira (2)

Trabalhadores das empresas Monte Cristo e Canadá suspenderam as atividades nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (2/3), em Belém. A paralisação começou por volta das 4h e afetou a circulação de diversas linhas de ônibus na capital paraense.

De acordo com os trabalhadores, a mobilização foi motivada por atrasos no pagamento do salário referente ao mês de fevereiro, além da falta de repasse do ticket alimentação dos meses de janeiro e fevereiro e pendências relacionadas às férias.

Conforme o sindicato dos rodoviários, os ônibus das seguintes linhas permaneceram parados nas garagens:

• CDP Providência

• Sacramenta – São Brás

• Sacramenta – Humaitá

• Sacramenta – Bernardo Couto

• Pedreira – Nazaré

• Pedreira – Lomas A

• Alcindo Cacela

• Domingos Marreiros

• Pedreira – Lomas A (micro)

Até o momento, não houve posicionamento oficial das empresas sobre as reivindicações dos rodoviários. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Setransbel e aguarda o retorno.