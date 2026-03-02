Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Motorista bate em poste e carro pega fogo na avenida Pedro Álvares Cabral

Acidente ocorreu próximo ao Curro Velho; veículo ficou destruído pelas chamas

Hannah Franco
fonte

Motorista colide com poste e carro é tomado pelo fogo em Belém. (Reprodução/Redes Sociais)

Um carro de passeio ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada desta segunda-feira (2), na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, nas proximidades do Curro Velho. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via.

De acordo com informações preliminares, o motorista teria colidido contra um poste de iluminação pública. Com o impacto, o veículo começou a incendiar e foi rapidamente consumido pelas chamas.

VEJA MAIS

image Ônibus pega fogo na av. Augusto Montenegro, em Belém, e causa susto
Não há registro de pessoas feridas

image VÍDEO: idoso em situação de rua é incendiado vivo e fica em estado grave
Crime ocorreu em Curitiba e vítima em situação de rua foi socorrida em estado grave

O momento foi registrado por pessoas que estavam no local. As imagens mostram o automóvel já tomado pelo fogo e passaram a circular nas redes sociais.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas ainda na madrugada, mas houve perda total do veículo. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido e não foi solicitada perícia para o local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carro pega fogo

incêndio

avenida pedro álvares cabral
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

BEM ESTAR

Patinação ganha força em Belém como prática de lazer, saúde e qualidade de vida

Na capital, a patinação vive uma nova fase, impulsionada por grupos organizados, espaços públicos revitalizados e pelo interesse de adultos, jovens e crianças na prática

01.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda