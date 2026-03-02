Motorista bate em poste e carro pega fogo na avenida Pedro Álvares Cabral

Um carro de passeio ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada desta segunda-feira (2), na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, nas proximidades do Curro Velho. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via.

De acordo com informações preliminares, o motorista teria colidido contra um poste de iluminação pública. Com o impacto, o veículo começou a incendiar e foi rapidamente consumido pelas chamas.

O momento foi registrado por pessoas que estavam no local. As imagens mostram o automóvel já tomado pelo fogo e passaram a circular nas redes sociais.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas ainda na madrugada, mas houve perda total do veículo. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido e não foi solicitada perícia para o local.