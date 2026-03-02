VÍDEO: idoso em situação de rua é incendiado vivo e fica em estado grave
Crime ocorreu em Curitiba e vítima em situação de rua foi socorrida em estado grave
Um idoso em situação de rua foi incendiado na manhã do último domingo (1º), por volta das 11h, na rua Tibagi, no centro de Curitiba. A vítima, de aproximadamente 60 anos, foi socorrida em estado grave.
Imagens de uma câmera de segurança instalada na região registraram o momento do ataque. O vídeo mostra quando um homem se aproxima do idoso, que estava deitado na calçada, e ateia fogo. Em seguida, o suspeito deixa o local caminhando.
Nas gravações, é possível ver o momento em que o idoso tenta apagar as chamas e corre por alguns metros ainda em chamas. Um motorista que passava pela via percebeu a situação, parou o veículo e prestou socorro imediato.
O condutor ajudou a retirar as roupas da vítima e conseguiu conter o fogo até a chegada do atendimento médico, evitando que os ferimentos fossem ainda mais graves.
O idoso foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, referência no atendimento a queimados na capital paranaense. O estado de saúde é considerado grave.
Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito. O caso deve ser investigado pelas autoridades.
