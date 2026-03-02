VÍDEO: idoso em situação de rua é incendiado vivo e fica em estado grave

Um idoso em situação de rua foi incendiado na manhã do último domingo (1º), por volta das 11h, na rua Tibagi, no centro de Curitiba. A vítima, de aproximadamente 60 anos, foi socorrida em estado grave.

Imagens de uma câmera de segurança instalada na região registraram o momento do ataque. O vídeo mostra quando um homem se aproxima do idoso, que estava deitado na calçada, e ateia fogo. Em seguida, o suspeito deixa o local caminhando.

VEJA MAIS

Nas gravações, é possível ver o momento em que o idoso tenta apagar as chamas e corre por alguns metros ainda em chamas. Um motorista que passava pela via percebeu a situação, parou o veículo e prestou socorro imediato.

O condutor ajudou a retirar as roupas da vítima e conseguiu conter o fogo até a chegada do atendimento médico, evitando que os ferimentos fossem ainda mais graves.

O idoso foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, referência no atendimento a queimados na capital paranaense. O estado de saúde é considerado grave.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito. O caso deve ser investigado pelas autoridades.