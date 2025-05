Idoso de 74 anos coloca fogo no próprio corpo em estação de metrô

Um homem de 74 anos ateou fogo no próprio corpo na manhã desta sexta-feira (30), dentro da estação São Bento da Linha 1-Azul do metrô, no centro de São Paulo. O caso foi registrado como autolesão pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom) e está sob investigação.

De acordo com a Companhia do Metrô, o incidente ocorreu na plataforma da estação. Agentes de segurança atuaram de forma imediata, utilizando extintores de incêndio para apagar as chamas. O homem foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos de emergência no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Samu, informou que não pode divulgar o estado de saúde do paciente, alegando restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Vídeos gravados por testemunhas mostram o homem andando lentamente enquanto o fogo se espalhava por seu corpo. As labaredas chegaram a atingir o teto da plataforma. As imagens captadas pelas câmeras de segurança da estação foram entregues à Polícia Civil.

Segundo o Metrô, ninguém além da vítima ficou ferido, a estrutura da estação não foi danificada e a operação dos trens seguiu normalmente após o atendimento. Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do ato.