Morre homem de 37 anos que ateou fogo no próprio corpo durante julgamento de Trump

Morreu neste sábado (20/04) o homem que estava em frente ao tribunal de Nova York e ateou fogo no próprio corpo, euquanto o ex-presidente Donald Trump é julgado no tribunal. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu, as informações são da polícia de Nova York.

O homem foi identificado como Maxwell Azzarello, de Saint Augustine, na Flórida, e tem 37 anos. Ele estava no Collect Pond Park, em frente ao tribunal, em um espaço dedicado aos apoiadores de Trump, quando jogou um liquido inflamável no próprio corpo.

Panfletos e líquido inflamável

Pessoas que assistiram ao ato de Maxwelll disseram que ele lançava panfletos para o alto e depois abriu um recipiente, derramou o conteúdo sobre o corpo e ateou fogo em si próprio com um isqueiro, em uma praça perto do tribunal.

Maxweel ainda foi levado para o hospital, mas morreu, confirmou um porta-voz da polícia de Nova York à AFP na manhã deste sábado, sem dar mais detalhes.

O incidente ocorreu pouco depois que o tribunal concluiu a seleção de jurados, 12 titulares e 6 suplentes, que selarão o destino de Trump. Donald Trump está sendo julgado por ter oferecido propina à uma atriz pornô e omitir os pagamentos, durante a campanha presidencial de 2016. Segundo a acusação, os valores foram declarados como gastos de campanha. Trump é o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser julgado criminalmente.