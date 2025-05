Primo do deputado Nikolas Ferreira é preso com drogas pela PF em Minas Gerais

Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, primo do deputado federal Nikolas Ferreira, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (30), após ser encontrado com 30,2 kg de maconha no porta-malas de um carro, na saída de Uberlândia, Minas Gerais. A prisão foi realizada durante uma operação da Polícia Federal.

Segundo informações da corporação, Glaycon e outro homem transportavam a droga em um veículo modelo Toyota Etios, com destino à cidade de Nova Serrana, no interior mineiro. Ainda de acordo com a PF, parte da maconha apreendida continha um adesivo com a inscrição "essa é da braba".

VEJA MAIS

Durante a abordagem, também foi localizada uma porção de cocaína, segundo apontam laudos preliminares anexados ao inquérito. Glaycon é filho de Enéas Fernandes, ex-candidato a prefeito de Nova Serrana pelo Partido Liberal (PL), e tio do parlamentar.

Ambos os ocupantes do veículo foram levados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Uberlândia. Um dos suspeitos foi ouvido e liberado, enquanto Glaycon permaneceu detido e foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou ainda que, em continuidade às investigações, foi solicitado e autorizado mandado de busca e apreensão para um imóvel na cidade de Pitangui, onde havia Suspeita de armazenamento de mais entorpecentes.

A defesa de Glaycon Raniere ainda não se pronunciou sobre o caso. Até o momento, o deputado Nikolas Ferreira também não comentou publicamente a prisão do parente. O caso segue sob investigação.