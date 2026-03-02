Relatório dos EUA revela base secreta da China no Brasil; entenda
Documento do Congresso cita instalação na Bahia ligada ao setor aeroespacial e levanta alerta sobre influência chinesa na América Latina
Um relatório do Congresso dos Estados Unidos afirma que o Brasil abriga uma base militar secreta da China. Segundo o documento, a instalação estaria localizada em Salvador, na Bahia, e funcionaria na sede da empresa brasileira Ayla Space, que atua no setor aeroespacial. A estrutura é chamada no relatório de Estação Terrestre de Tucano (“Tucano Ground Station”) e seria resultado de uma parceria entre a Ayla Space e a empresa chinesa Beijing Tianlian Space Technology.
O texto foi publicado na última quinta-feira (26) pelo Comitê Seleto da Câmara dos Representantes dos EUA sobre a China.
VEJA MAIS
O que diz o relatório dos EUA
O documento classifica a instalação brasileira como “não oficial” e afirma que ela daria à República Popular da China capacidade para identificar ativos militares estrangeiros e rastrear objetos espaciais em tempo real no continente sul-americano.
“[A base] fornece à RPC [República Popular da China] um canal para observar e influenciar a doutrina espacial militar brasileira, ao mesmo tempo que estabelece uma presença permanente em uma região vital para a segurança nacional dos EUA”, diz o relatório. De acordo com o texto, a parceria entre as empresas é voltada para a análise de dados de satélites dentro do Brasil.
Além da estrutura apontada em Salvador, o relatório menciona outra iniciativa no país: o Laboratório Conjunto China-Brasil para Radioastronomia Tecnologia, localizado na Serra do Uruba, na Paraíba. O laboratório foi firmado em 2025 por meio de parceria entre o Instituto de Pesquisa em Comunicações da Rede de Ciência e Tecnologia Elétrica da China, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O projeto é voltado para colaboração bilateral em pesquisa avançada em radioastronomia.
Estratégia de influência na América Latina
Intitulado “Atraindo a América Latina para a Órbita da China”, o relatório descreve o que considera uma estratégia de Pequim para ampliar sua presença diplomática, econômica, tecnológica e militar na região. O documento aponta investimentos chineses em:
- infraestrutura;
- minerais considerados estratégicos;
- redes avançadas de telecomunicações;
- parcerias aeroespaciais.
Segundo o grupo do Congresso norte-americano, essas iniciativas fariam parte de um esforço sistemático para integrar economias latino-americanas à estrutura chinesa. Até o momento, o relatório não apresenta posicionamento oficial do governo brasileiro sobre as alegações. Também não há confirmação pública das autoridades nacionais de que exista uma base militar chinesa em território brasileiro.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA