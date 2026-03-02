VÍDEO: Casa é parcialmente 'engolida' por cratera após forte chuva no Maranhão

Uma casa foi parcialmente “engolida” por uma voçoroca no bairro Frei Alberto, em Grajaú, no Maranhão, após a forte chuva que atingiu o município. O imóvel acabou cedendo e desabou dentro da cratera, que, segundo moradores, vem avançando desde 2024.

De acordo com relatos de vizinhos, a proprietária, uma moradora antiga da região e que não foi identificada, não estava dentro da residência no momento do desabamento. Pouco antes do incidente, ela teria ouvido estalos na estrutura e sentido o chão vibrar. Diante dos sinais de risco, decidiu deixar o imóvel.

Minutos depois, vizinhos registraram em vídeo o momento exato em que a casa cede e é tomada pela erosão. As imagens mostram a residência sendo puxada para dentro da voçoroca, evidenciando a força do processo erosivo intensificado pelas chuvas.

A comunidade afirma que a cratera continua avançando, especialmente após os períodos de chuva intensa, e cobra medidas estruturais mais amplas para garantir a segurança das famílias que vivem nas proximidades. De acordo com estimativas dos próprios moradores, cerca de 700 residências estão situadas na região potencialmente afetada pelo avanço da voçoroca, o que amplia o temor de novos desabamentos.

Defesa Civil reforça cuidados

Com o aumento do volume de chuvas no município, a Defesa Civil reforçou o alerta à população. O órgão orienta que moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar correntezas e fiquem atentos a sinais de risco, como rachaduras nas paredes, estalos nas estruturas e movimentação do solo.

A recomendação é que qualquer indício de instabilidade seja comunicado imediatamente às autoridades para que as medidas preventivas sejam adotadas o mais rápido possível.

O que são voçorocas?

As voçorocas são grandes crateras formadas por processos de erosão intensa do solo, geralmente provocados pela ação contínua da água da chuva. O fenômeno começa, na maioria das vezes, com pequenas fendas ou sulcos na superfície.

Quando não há intervenção para conter o avanço, essas aberturas se aprofundam progressivamente até atingir camadas mais baixas do terreno. Nesse ponto, a cratera passa a ser classificada como voçoroca, caracterizada pela profundidade e pelo potencial de destruição.

Esse tipo de erosão é intensificado em áreas onde não há cobertura vegetal adequada. A ausência de plantas deixa o solo desprotegido, facilitando o impacto direto da chuva e o surgimento de enxurradas, que carregam partículas de terra e ampliam as fendas existentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)