Criança de 5 anos morre após ser soterrada em deslizamento provocado por chuva no RJ

Uma criança de 5 anos morreu no hospital após ser soterrada durante um deslizamento de terra na noite de segunda-feira, 9, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

Maria Eduarda dos Reis Norberto estava em casa, no bairro Siderlândia, quando uma encosta desabou sobre a residência.

A morte foi confirmada pela Prefeitura de Barra Mansa na manhã desta terça-feira, 10. Em uma nota de pesar, o órgão diz que a criança chegou a ser atendida na Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

"Recebemos essa notícia com muita tristeza. Nos solidarizamos com a família e reforçamos que a Prefeitura de Barra Mansa seguirá oferecendo todo o suporte necessário, tanto no acompanhamento do caso quanto no amparo aos familiares", diz nota da gestão municipal. A prefeitura decretou luto de três dias em razão da morte de Maria Eduarda.

O pai de Maria Eduarda, que também estava na residência, sofreu escoriações e já recebeu alta. A irmã de Maria Eduarda, de 2 anos, passou por cirurgia e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma terceira vítima teve ferimentos leves e também já recebeu alta. E uma quarta pessoa ferida não teve o estado de saúde divulgado.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados 72 milímetros de chuva na região em três horas. O temporal provocou deslizamentos, desabamentos de imóveis, quedas de árvores e alagamentos em diversos pontos do município. Foram registradas 18 ocorrências de deslizamentos, seis desabamentos de imóveis e três de muros.