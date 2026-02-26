Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG

A tragédia provocada pelas fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais também tem afetado animais que vivem em áreas de risco. Nesta quinta-feira (26), imagens exibidas ao vivo pelo telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, mostraram um cachorro amarrado a uma árvore que permaneceu de pé após um deslizamento de terra em Juiz de Fora.

A árvore não foi levada pela enxurrada, e o animal permaneceu no local mesmo após o avanço da lama. A cena foi registrada enquanto a região ainda enfrenta chuva e alerta para novos temporais.

Desde segunda-feira (23), o temporal que atingiu a Zona da Mata provocou, até o momento, 53 mortes e deixou 19 pessoas desaparecidas. O cenário é de destruição, com alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, o que mobiliza equipes de resgate em diferentes municípios.

Em Juiz de Fora, são 42 mortes confirmadas e 17 desaparecidos. A cidade contabiliza cerca de 3 mil moradores desabrigados, que dependem de abrigos públicos, além de outros 400 desalojados, acolhidos por familiares ou amigos.

Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes e duas pessoas desaparecidas. O município registra 26 desabrigados e 178 desalojados em decorrência dos alagamentos e deslizamentos.

Com o avanço das enchentes e a necessidade de evacuação, muitos tutores deixaram animais para trás. Em alguns casos, equipes identificaram situações de maus-tratos e abandono em áreas atingidas.

Grupos especializados, como o Grupo de Resposta a Animais em Desastres, atuam no resgate de cães, gatos e outros animais em locais afetados pelas chuvas. As equipes prestam atendimento emergencial e encaminham os animais para locais seguros.