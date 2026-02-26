Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG
Imagem exibida ao vivo na TV mostra animal em área de Juiz de Fora atingida por temporal que já deixou 53 mortos na Zona da Mata
A tragédia provocada pelas fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais também tem afetado animais que vivem em áreas de risco. Nesta quinta-feira (26), imagens exibidas ao vivo pelo telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, mostraram um cachorro amarrado a uma árvore que permaneceu de pé após um deslizamento de terra em Juiz de Fora.
A árvore não foi levada pela enxurrada, e o animal permaneceu no local mesmo após o avanço da lama. A cena foi registrada enquanto a região ainda enfrenta chuva e alerta para novos temporais.
Desde segunda-feira (23), o temporal que atingiu a Zona da Mata provocou, até o momento, 53 mortes e deixou 19 pessoas desaparecidas. O cenário é de destruição, com alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, o que mobiliza equipes de resgate em diferentes municípios.
Em Juiz de Fora, são 42 mortes confirmadas e 17 desaparecidos. A cidade contabiliza cerca de 3 mil moradores desabrigados, que dependem de abrigos públicos, além de outros 400 desalojados, acolhidos por familiares ou amigos.
Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes e duas pessoas desaparecidas. O município registra 26 desabrigados e 178 desalojados em decorrência dos alagamentos e deslizamentos.
Com o avanço das enchentes e a necessidade de evacuação, muitos tutores deixaram animais para trás. Em alguns casos, equipes identificaram situações de maus-tratos e abandono em áreas atingidas.
Grupos especializados, como o Grupo de Resposta a Animais em Desastres, atuam no resgate de cães, gatos e outros animais em locais afetados pelas chuvas. As equipes prestam atendimento emergencial e encaminham os animais para locais seguros.
