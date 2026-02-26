Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG

Imagem exibida ao vivo na TV mostra animal em área de Juiz de Fora atingida por temporal que já deixou 53 mortos na Zona da Mata

Hannah Franco
fonte

Cão é achado preso a árvore após temporal em Juiz de Fora (MG). (Reprodução/TV Globo)

A tragédia provocada pelas fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais também tem afetado animais que vivem em áreas de risco. Nesta quinta-feira (26), imagens exibidas ao vivo pelo telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, mostraram um cachorro amarrado a uma árvore que permaneceu de pé após um deslizamento de terra em Juiz de Fora.

A árvore não foi levada pela enxurrada, e o animal permaneceu no local mesmo após o avanço da lama. A cena foi registrada enquanto a região ainda enfrenta chuva e alerta para novos temporais.

VEJA MAIS

image Confira imagens da destruição causada pela chuva em Juiz de Fora
Temporal deixa 14 mortos, 440 desabrigados e coloca cidade de Minas Gerais em estado de calamidade pública

image Mortes em Juiz de Fora e Ubá chegam a 53 e há 19 desaparecidos; MG ainda em alerta para chuva
De acordo com o levantamento atualizado do Corpo de Bombeiros, 3 mil moradores estão desabrigados

Desde segunda-feira (23), o temporal que atingiu a Zona da Mata provocou, até o momento, 53 mortes e deixou 19 pessoas desaparecidas. O cenário é de destruição, com alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, o que mobiliza equipes de resgate em diferentes municípios.

Em Juiz de Fora, são 42 mortes confirmadas e 17 desaparecidos. A cidade contabiliza cerca de 3 mil moradores desabrigados, que dependem de abrigos públicos, além de outros 400 desalojados, acolhidos por familiares ou amigos.

Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes e duas pessoas desaparecidas. O município registra 26 desabrigados e 178 desalojados em decorrência dos alagamentos e deslizamentos.

Com o avanço das enchentes e a necessidade de evacuação, muitos tutores deixaram animais para trás. Em alguns casos, equipes identificaram situações de maus-tratos e abandono em áreas atingidas.

Grupos especializados, como o Grupo de Resposta a Animais em Desastres, atuam no resgate de cães, gatos e outros animais em locais afetados pelas chuvas. As equipes prestam atendimento emergencial e encaminham os animais para locais seguros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

minas gerais

alagamentos

fortes chuvas

Juiz de fora

maus tratos de animais

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal faz revelação após 52 dias do sumiço; confira

Desde o desaparecimento de crianças, a rotina da família foi profundamente afetada com abalos físicos e emocionais

26.02.26 8h44

MAUS-TRATOS

Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG

Imagem exibida ao vivo na TV mostra animal em área de Juiz de Fora atingida por temporal que já deixou 53 mortos na Zona da Mata

26.02.26 11h05

NOVA HIPÓTESE

Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio

A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças

24.02.26 8h57

tristeza

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

No carro do suspeito, foram encontrados um galão de gasolina e vestígios de sangue

25.02.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda