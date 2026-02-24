Capa Jornal Amazônia
Confira imagens da destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

Temporal deixa 14 mortos, 440 desabrigados e coloca cidade de Minas Gerais em estado de calamidade pública

Hannah Franco
fonte

Chuvas em Juiz de Fora deixam 14 mortos e 440 desabrigados. (Reprodução/X/@luisplomar)

As chuvas em Juiz de Fora, Minas Gerais, provocaram um rastro de destruição na cidade. Imagens registradas após o temporal mostram ruas tomadas pela água, casas destruídas por deslizamentos e áreas cobertas por lama. Até o momento, 14 pessoas morreram e 440 estão desabrigadas.

O temporal começou no fim da tarde de segunda-feira e seguiu durante a madrugada desta terça-feira. Diante da gravidade da situação, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. As aulas foram suspensas em todas as escolas municipais.

Segundo a administração municipal, este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com 584 milímetros acumulados — o dobro do esperado para o mês. Há previsão de mais chuva para os próximos dias.

As imagens feitas em diferentes pontos da cidade evidenciam a dimensão dos estragos e o impacto do temporal sobre a população. Confira os registros compartilhados nas redes sociais por moradores:

juiz de fora

Em vídeo publicado na madrugada, a prefeita Margarida Salomão (PT) informou que foram registradas ao menos 20 ocorrências de soterramento. Os sobreviventes resgatados estão sendo encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), referência no município.

Um dos bairros mais afetados é o Parque Burnier. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 pessoas estão desaparecidas na área, entre elas mais de cinco crianças. Nove pessoas foram resgatadas com vida no local.

O tenente Henrique Barcellos, dos bombeiros em Juiz de Fora, informou que foram mais de 40 chamadas emergenciais durante a madrugada, envolvendo vias bloqueadas, moradores ilhados e casas atingidas.

Palavras-chave

juiz de fora

Minas Gerais

Temporal
Brasil
.
