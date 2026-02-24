Capa Jornal Amazônia
Anvisa proíbe venda de Tadala e canetas emagrecedoras irregulares

Agência também barra canetas emagrecedoras e itens com canabidiol por irregularidades sanitárias

Hannah Franco
fonte

()

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do consumo, comercialização e distribuição do produto Tadala Pro Max em todo o país. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (23) e tem caráter preventivo.

Segundo a agência, todos os lotes do produto devem ser recolhidos imediatamente de farmácias e demais pontos de venda. A empresa responsável pela fabricação não foi identificada, o que motivou a ação sanitária.

Com a decisão, ficam suspensas a fabricação, importação, distribuição, propaganda e uso do Tadala Pro Max. O produto é popularmente utilizado para disfunção erétil masculina, mas, de acordo com a Anvisa, apresenta irregularidades.

Anvisa também proíbe canetas emagrecedoras

Além do Tadala Pro Max, a Anvisa proibiu a comercialização de uma série de produtos classificados como emagrecedores, que estavam sendo vendidos sem registro, notificação ou cadastro junto ao órgão regulador. Em alguns casos, os itens eram fabricados por empresas desconhecidas.

A resolução determina a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos.

A medida atinge todos os lotes dos seguintes itens:

  • LIPOLESS MD 15mg (Laboratório Éticos)
  • LIPOLESS 15mg (Éticos)
  • LIPOLESS 12,5mg (Laboratório Éticos)
  • LIPOLESS 10mg (Laboratório Éticos)
  • RETATRUTIDE 40mg
  • MOUNJARO 15mg (Lilly)
  • MOUNJARO KwikPen 15mg (Lilly)
  • MOUNJARO KwikPen 10mg (Lilly)
  • TIRZEC 15mg
  • TIRZEC Pen 15mg
  • LIPOLAND 15mg (Landerlan)
  • T.G – 15mg
  • T.G – 10mg

De acordo com a Anvisa, os produtos estavam sendo ofertados irregularmente no país.

Produtos com canabidiol também são barrados

A resolução (RE) 690/2026 também proibiu a comercialização dos produtos:

  • Soft Cann Canabidiol Broad Spectrum
  • Soft Cann Canabidiol Full Spectrum

A Anvisa reforça que medicamentos e suplementos devem ser adquiridos apenas se estiverem devidamente regularizados no país. Produtos sem registro sanitário podem representar riscos à saúde e não oferecem garantia de qualidade, eficácia e segurança.

