STF começa a julgar nesta terça-feira (24) réus apontados como mandantes do assassinato de Marielle

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira (24) os cinco réus acusados de ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu em março de 2018, no Rio de Janeiro.

Na noite do atentado, o carro em que estavam Marielle, Anderson e a assessora Fernanda Chaves foi atingido por 13 tiros. Marielle e o motorista morreram no local. Fernanda sobreviveu.

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e recebida pelo colegiado em junho de 2024. Os acusados respondem por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Parte deles também é investigada por organização criminosa.

São réus no processo:

• Domingos Brazão – conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

• Chiquinho Brazão – ex-deputado federal;

• Rivaldo Barbosa – delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro;

• Ronald Paulo de Alves Pereira – ex-policial militar;

• Robson Calixto Fonseca – ex-assessor de Domingos Brazão.

Domingos, Rivaldo, Ronald e Robson estão presos preventivamente desde março de 2024. Chiquinho cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. Todos negam as acusações.

A investigação avançou após a delação do ex-PM Ronie Lessa, que confessou ter feito os disparos e foi condenado pelo crime, assim como Élcio de Queiroz, apontado como motorista do veículo usado no atentado. O caso tramita no STF devido ao foro por prerrogativa de função de um dos investigados à época.