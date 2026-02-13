Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caso Marielle: PGR acusa ex-diretor da Polícia do Rio por 'mercantilização de homicídios'

A organização agia de forma padronizada, com desaparecimento de provas, incriminação de terceiros sabidamente inocentes, utilização de testemunhos falsos, entre outros

Estadão Conteúdo
fonte

Caso Marielle (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Ministério Público Federal denunciou nesta sexta-feira, 13, ao Supremo Tribunal Federal (STF) os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto, todos da Polícia Civil do Rio, por associação criminosa e obstrução de justiça na apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Essa é a segunda acusação do vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, no caso.

Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com as defesas, mas sem sucesso. O espaço segue aberto.

A denúncia tem origem a partir das investigações do Inquérito 4954, em curso no STF, que determinou o desmembramento do caso para a continuidade das investigações com relação aos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça.

De acordo com a denúncia, Rivaldo, Giniton e Marco Antônio, além de outros policiais civis e 'indivíduos não especificados', formaram uma associação criminosa no Estado do Rio de Janeiro 'para garantir a impunidade de crimes de homicídio praticados por organizações criminosas, por meio de obstrução às investigações'.

"O grupo mantinha o controle, direto ou indireto, sobre as apurações relacionadas aos crimes praticados no estado por milicianos ou contraventores, em disputas por domínio territorial ou por gerenciamento de segmentos de mercado ilícito, tais como a exploração de jogos ilegais".

A organização agia de forma padronizada, com desaparecimento de provas, avocação de inquéritos policiais em poder de delegados que não participavam do grupo, ocultação de provas, ausência de preservação de elementos probatórios, incriminação de terceiros sabidamente inocentes, utilização de testemunhos falsos e realização de diligências inócuas, destaca a denúncia.

O documento aponta que 'a organização criminosa instituída na Polícia Civil do Rio de Janeiro e liderada por Rivaldo Barbosa se aproveitou de um contexto de mercantilização de homicídios existente no estado'.

A peça destaca que Rivaldo, na função de diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 'aderiu previamente ao plano do assassinato da vereadora, assumindo o compromisso de garantir impunidade aos autores do crime'.

O vice-procurador-geral da República pede, além da condenação pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça, a manutenção das medidas cautelares, a perda do cargo público dos denunciados e a indenização por dano moral coletivo, 'considerando a estrutural deficiência que a associação criminosa impôs ao sistema investigativo do estado do Rio de Janeiro em relação a homicídios praticados por meio de organizações criminosas'.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CADO MARIELLE/PGR/POLÍCIA/RIO/EX-DIRETOR/ACUSAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Ex-ministro sanfoneiro de Bolsonaro filia-se ao Podemos e critica o PL

Durante discurso no evento de filiação, afirmou que "a direita não tem dono", em referência ao partido de Bolsonaro

13.02.26 17h22

associação criminosa

Caso Marielle: PGR acusa ex-diretor da Polícia do Rio por 'mercantilização de homicídios'

A organização agia de forma padronizada, com desaparecimento de provas, incriminação de terceiros sabidamente inocentes, utilização de testemunhos falsos, entre outros

13.02.26 16h48

carnaval

Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula

Outra orientação do Planalto é que os ministros não utilizem aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar ao Rio

13.02.26 14h07

Quem é André Mendonça, novo relator do caso Banco Master no STF

13.02.26 11h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Perícia

Perícia descarta transferência hospitalar de Bolsonaro, mas alerta para risco de morte súbita

Laudo recomenda monitoramento clínico diário

06.02.26 12h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda