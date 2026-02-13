Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Solidariedade publica nota em defesa de Toffoli e fala em 'linchamento moral'

Estadão Conteúdo

O partido Solidariedade publicou uma nota em apoio ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 13, após o anúncio de que o magistrado deixou a relatoria do caso Banco Master. A legenda critica o que chama de "linchamento moral". O texto é assinado pelo deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), presidente nacional da sigla.

"Manifestações firmes se fazem essenciais para lidar com momentos turbulentos. Por isso, torna-se pública a presente nota para reconhecer os quase vinte anos de relevantes serviços prestados na magistratura brasileira pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli", diz o partido.

A publicação prossegue: "O ministro ocupou a Presidência do Poder Judiciário durante o desafiador período da pandemia de Coronavírus (Covid-19). Também conduziu eleições gerais como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sendo sempre respeitado pelo equilíbrio e firmeza em sua atuação pública."

Na sequência, o Solidariedade fala em "linchamento". "Não se pode admitir que corporações e uma parcela da mídia promovam o linchamento moral de autoridades públicas com base em prejulgamentos e vazamentos seletivos de elementos de informação", afirma.

O partido conclui: "A responsabilidade institucional exige de todos nós - líderes políticos - e da sociedade cuidado com a defesa da democracia e de suas instituições."

A decisão do STF de trocar a relatoria do caso foi anunciada na noite da quinta-feira, 12. Em nota, os magistrados disseram que não há suspeição ou impedimento de Toffoli.

Segundo os ministros, o ex-relator do processo atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Toffoli continua apto a votar no processo em caso de julgamento.

