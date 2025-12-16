VÍDEO: Passageiros ilhados em teto de ônibus após temporal em Juiz de Fora

Um temporal de aproximadamente 112 milímetros, que durou cerca de 1 hora, resultou em diversos estragos e prejuízos em Juiz de Fora na noite da segunda-feira (15/12). Entre eles, no bairro Vitorino Braga, passageiros de um ônibus ficaram completamente ilhados no teto do veículo e necessitaram ser socorridos de bote pelo Corpo de Bombeiros.

Em outro bairro, o de Linhares, outro grupo de passageiros também ficou preso sobre o ônibus. Ainda não há informações se houve feridos.

Estragos em diversos locais da cidade

Uma cratera se abriu com a intensidade da chuva e levou parte da parede de uma casa na Rua Francisco Faria, entre os bairros Bonfim, Manoel Honório e Bairu. Não houve nenhum ferido na ocasião.

Um carro ficou preso no alagamento e a motorista teve dificuldade para sair do veículo, no bairro do Centro. Até por volta das 20h, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros não tinham informações sobre o número total de ocorrências registradas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de ‘perigo’, para toda região. A previsão é de que a instabilidade se intensifique com a chegada de uma frente fria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)