Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Passageiros ilhados em teto de ônibus após temporal em Juiz de Fora

A previsão é de que a instabilidade se intensifique com a chegada de uma frente fria na região

Gabrielle Borges
fonte

Passageiros foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem ilhados (Reprodução/Redes Sociais)

Um temporal de aproximadamente 112 milímetros, que durou cerca de 1 hora, resultou em diversos estragos e prejuízos em Juiz de Fora na noite da segunda-feira (15/12). Entre eles, no bairro Vitorino Braga, passageiros de um ônibus  ficaram completamente ilhados no teto do veículo e necessitaram ser socorridos de bote pelo Corpo de Bombeiros.

Em outro bairro, o de Linhares, outro grupo de passageiros também ficou preso sobre o ônibus. Ainda não há informações se houve feridos.

VEJA MAIS

image Durante chuva forte, água jorra do teto e alaga hospital em Belo Horizonte
O incidente aconteceu nesse domingo (23) no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade



image Rompimento de adutora alaga vias e bloqueia trânsito de avenida na zona norte de SP



image Chuva alaga ruas e água invade estação de metrô em Nova York

Estragos em diversos locais da cidade

Uma cratera se abriu com a intensidade da chuva e levou parte da parede de uma casa na Rua Francisco Faria, entre os bairros Bonfim, Manoel Honório e Bairu. Não houve nenhum ferido na ocasião.

Um carro ficou preso no alagamento e a motorista teve dificuldade para sair do veículo, no bairro do Centro. Até por volta das 20h, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros não tinham informações sobre o número total de ocorrências registradas.

Assista ao vídeo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de ‘perigo’, para toda região. A previsão é de que a instabilidade se intensifique com a chegada de uma frente fria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Juiz de fora

alagamentos

passageiros ficam ilhados em ônibus
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar

Ultrassom teria confirmado diagnóstico de hérnia inguinal

15.12.25 20h13

Brasil

Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado

Salvaguardas europeias preocupam governo brasileiro

15.12.25 20h02

Política

Ramagem fugiu pela Guiana sem passar por fiscalização, confirma PF

Deputado usou passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos

15.12.25 18h34

Política

Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin foi condenado na ação penal da trama golpista

15.12.25 18h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

INVESTIGAÇÃO

Kat Torres: Polícia descarta desaparecimento de jovem e apura denúncia de abuso sexual

Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, afirmou ter escapado de um cativeiro nos Estados Unidos e chegou a acusar a modelo Yasmin Brunet, que prestou queixa por calúnia, difamação e ameaça

27.10.22 7h41

RISCO À SAÚDE

TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém

A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

16.12.25 19h20

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

ABSURDO

VÍDEO: Homem mostra pênis à dona de loja de doces e rouba estabelecimento

No vídeo, é possível ver o homem mostrando o pênis duas vezes. Proprietária da loja registrou boletim de ocorrência de importunação sexual.

25.07.24 14h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda