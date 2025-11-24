Durante chuva forte, água jorra do teto e alaga hospital em Belo Horizonte

Um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi afetado pela chuva forte nesse domingo (23). Com a intensidade, água jorrou do teto e a unidade de saúde ficou alagada, o que provocou caos no atendimento a pacientes. A instituição também teve perda de materiais, segundo funcionários.

O incidente aconteceu no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade. Em imagens registradas, a água sai de pontos de iluminação e, para conter o alagamento, lixeiras foram colocadas. Profissionais que trabalham na unidade informaram que não havia mais onde colocar os pacientes e até o bloco cirúrgico foi impactado.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, informou ao g1 que o problema ocorreu devido ao entupimento de calhas com temporal e ventos fortes. De acordo com a Fhemig, equipes de manutenção e engenharia predial foram notificadas e estão trabalhando para reparar os danos. “As intervenções emergenciais devem restabelecer o funcionamento adequado das áreas atingidas nas próximas horas. A limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso. Alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência”, disse.