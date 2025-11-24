Capa Jornal Amazônia
Durante chuva forte, água jorra do teto e alaga hospital em Belo Horizonte

O incidente aconteceu nesse domingo (23) no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade

Lívia Ximenes
fonte

Hospital Joãso XXIII alaga em Belo Horizonte, Minas Gerais (Reprodução)

Um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi afetado pela chuva forte nesse domingo (23). Com a intensidade, água jorrou do teto e a unidade de saúde ficou alagada, o que provocou caos no atendimento a pacientes. A instituição também teve perda de materiais, segundo funcionários.

O incidente aconteceu no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade. Em imagens registradas, a água sai de pontos de iluminação e, para conter o alagamento, lixeiras foram colocadas. Profissionais que trabalham na unidade informaram que não havia mais onde colocar os pacientes e até o bloco cirúrgico foi impactado.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, informou ao g1 que o problema ocorreu devido ao entupimento de calhas com temporal e ventos fortes. De acordo com a Fhemig, equipes de manutenção e engenharia predial foram notificadas e estão trabalhando para reparar os danos. “As intervenções emergenciais devem restabelecer o funcionamento adequado das áreas atingidas nas próximas horas. A limpeza será reforçada e outras estratégias de prevenção já foram acionadas, considerando o período chuvoso. Alguns pacientes foram remanejados para outras alas, garantindo a segurança e continuidade da assistência”, disse.

