Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

O senador Radolfe Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores (PT AP), líder do governo no Congresso Nacional, postou imagens nas redes sociais mostrando o momento em que ganha de presente uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. No vídeo, é possível observar o parlamentar desembrulhando o presente e, nesse processo, ele passa a cantar hino "Vós sois o Lírio Mimoso" e a detalhar que se troca o manto todo ano. Ele vai colocando os acessórios um a um, ou seja, as coroas dela e do Menino Jesus no colo de Nossa Senhora e, finalmente, o manto que cobre a imagem.

"Ela demorou, mas chegou. Agora, aqui no gabinete a nossa padroeira da Amazônia, de quem eu sou devoto, Nossa Senhora de Nazaré, afirma o senador. Em seguida, ele agradece a Wagner Luiz dos Santos Sales, o escultor da imagem. Ao final, o senador coloca a imagem na estante do seu espaço de trabalho.

Como ressalta Randolfe Rodrigues no vídeo, a imagem reúne os traços tucujus, caboclos, amazônidas. "Um momento de expectativa e emoção. Olhem que coisa linda chegou por aqui, nossa Padroeira da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, que eu sou devoto e agora ela tá aqui, protegendo a gente, protegendo o nosso gabinete e abençoando a todos!", postou o parlamentar.

"E ela não está sozinha, aqui no Gabinete eu também tenho São José, que é padroeiro da nossa amada Macapá e Santo Antônio, padroeiro dos mais pobres. Que permaneçamos rodeados de bençãos, hoje e sempre", arremata.

Nas ruas

A Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia é conduzida por mais de 2 milhões de pessoas, entre devotos e fiéis em geral, pelas ruas do centro de Belém do Pará no segundo domingo do mês de outubro, por ocasião do Círio de Nazaré, a festa maior dos paraenses.

Este ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa dele, Janja, participaram da programação do Círio. Outras autoridades públicas também estiveram presentes à 232ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.