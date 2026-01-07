Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

Um menino de 8 anos que estava desaparecido desde domingo (4/1) na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, no Maranhão, foi encontrado com vida nesta quarta-feira (7/1) e encaminhado para atendimento médico. No X, antigo Twitter, o governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas, uma de 6 e outra de 4 anos.

As três crianças, que são da mesma família, foram vistas pela última vez enquanto brincavam na rua, por volta das 15h de domingo (4/1). Elas eram acostumadas a brincar juntas.

O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, comunicou o desaparecimento oficial por meio das redes sociais. O secretário de Segurança do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, enviou uma equipe para auxiliar nas operações. De igual maneira, o governador Carlos Brandão disponibilizou profissionais para intensificar as buscas por via terrestre e aérea.

Desde o dia do desaparecimento, membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Centro Tático Aéreo (CTA) procuram por Anderson, Ágata e Allan. Moradores da região e familiares das crianças também auxiliam nas buscas. Até o momento da publicação dessa matéria, não há atualizações sobre o paradeiro dos desaparecidos.