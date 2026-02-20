Capa Jornal Amazônia
Morre Bianca Dias, influenciadora digital de 27 anos, por embolia pulmonar

Segundo uma sobrinha, a mulher havia passado por um procedimento cirúrgico

Lívia Ximenes
fonte

Bianca Dias, influenciadora de 27 anos, passou por um procedimento cirúrgico antes de morrer (Reprodução)

A influenciadora digital Bianca Dias, de 27 anos, morreu devido a uma embolia pulmonar, segundo familiares. A mulher foi enterrada na manhã dessa sexta-feira (20), no Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires, no estado de São Paulo — conforme um funcionário do local em entrevista ao g1. Ela estava em Mauá quando faleceu.

Amigos de Bianca confirmaram a morte por meio de publicações nas redes sociais. A influenciadora tinha cerca de 60 mil seguidores e costumava compartilhar conteúdos de rotina e estilo de vida. De acordo com uma sobrinha, identificada como Giovanna Borges, a mulher passou por uma cirurgia e, durante a recuperação, teve uma embolia pulmonar. Apesar de ser socorrida, Bianca não resistiu.

“Quero agradecer as inúmeras mensagens. Obrigada a todos que tiraram um tempo para se preocupar e mandar mensagem, quem puder orar pela família, independente da religião, eu serei extremamente grata”, disse Giovanna. Bianca estava com a família na hora da morte. A influenciadora deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

