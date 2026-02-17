Capa Jornal Amazônia
Enchente em Guarulhos arrasta mulher e deixa pessoas ilhadas

Cerca de 25 pessoas foram retiradas da região central da cidade; Corpo de Bombeiros atuou nos resgates

Estadão Conteúdo
fonte

Fim de semana será de atenção redobrada com alertas de grande perigo emitidos pelo Inmet (Freepik)

Uma enchente atingiu Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde da segunda-feira, 16, e deixou ao menos quatro pessoas ilhadas na região central da cidade. Três carros chegaram a boiar em meio à enxurrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram resgatadas e levadas para local seguro. Não há registro de mortos ou feridos na cidade.

Ao todo, cerca de 25 pessoas foram retiradas da área afetada, mas não foram identificadas até o fechamento deste texto, na madrugada desta terça-feira.

Detalhes do alagamento em Guarulhos

O alagamento foi registrado nas proximidades da Avenida Monteiro Lobato, altura do número 100. Segundo os bombeiros, havia pessoas ilhadas em um posto de gasolina e em outros pontos da região. Parte das vítimas estava dentro de um ônibus cercado pela água e também foi retirada sem ferimentos.

Uma mulher chegou a ser arrastada pela correnteza e ficou submersa até a altura do pescoço. Ela foi resgatada pela equipe de salvamento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa se segurando no retrovisor de um carro para não ser levada pela enxurrada.

Corpo encontrado na zona norte de São Paulo

Além dos alagamentos em Guarulhos, um corpo foi encontrado na região do Mandaqui, na zona norte da São Paulo. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e o caso será investigado pelas autoridades.

Alerta da Defesa Civil para tempestade na Grande São Paulo

A tempestade que atingiu a capital paulista e municípios da Grande São Paulo também provocou 26 quedas de árvores e ao menos três chamados para enchentes, segundo os bombeiros. Celulares na região receberam alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para chuva forte, raios, ventos intensos e possibilidade de granizo.

Por volta das 16h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo colocou toda a capital em estado de atenção para chuvas e alagamentos.

