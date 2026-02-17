Homem atropela ex-companheira com carro de luxo e a carrega no capô

Um homem de 35 anos foi preso após avançar com um carro de luxo contra a ex-companheira e carregá-la sobre o capô do veículo em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (15) e foi flagrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o veículo, um Mustang da Ford, trafegando pelas ruas com a mulher, de 31 anos, pendurada na parte da frente do carro. Ela se segura nos limpadores do para-brisa para não cair e, em determinado momento, chega a se sentar no capô antes de perder o equilíbrio novamente quando o motorista acelera.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a situação foi percebida durante patrulhamento de rotina. Ao receber ordem de parada, o motorista interrompeu o trajeto e a mulher desceu do veículo para pedir socorro.

Segundo relato inicial aos agentes, ela afirmou que havia sido atropelada e, para não cair e ser atingida novamente, subiu no capô e se segurou no para-brisa. A vítima contou que foi carregada por cerca de três quadras e sofreu ferimentos nas pernas.

O homem foi conduzido à delegacia por dirigir sob efeito de álcool e por lesão corporal. A corporação informou que ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após ser preso, pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado, com determinação de uso de tornozeleira eletrônica.

Mulher muda versão em depoimento

Nesta terça-feira (17), a mulher prestou novo depoimento à Polícia Civil do Paraná (PC-PR) e apresentou versão diferente da relatada inicialmente. Segundo o delegado Itamar Casabranca, ela afirmou ter subido voluntariamente no capô do carro na tentativa de fazer o ex-companheiro parar o veículo para conversar.

Conforme a investigação, o casal havia encerrado o relacionamento recentemente. Ainda segundo a autoridade policial, o carro trafegava em baixa velocidade e a mulher conseguiu descer quando o veículo parou após a abordagem da GCM.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.