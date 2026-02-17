Prefeitura chama de 'corno' quem joga lixo na rua em campanha contra descarte irregular

Uma campanha da Prefeitura de Palmital, no interior de São Paulo, tem chamado atenção nas redes sociais pela abordagem inusitada no combate ao descarte irregular de lixo. Em pontos considerados críticos da cidade, a administração instalou placas com mensagens diretas e bem-humoradas para tentar frear o problema.

Entre as frases utilizadas estão: “Quem joga lixo aqui é corno assumido” e “Aqui não é chiqueiro seu porco folgado!”. A estratégia aposta no humor e na provocação para conscientizar a população sobre os impactos do lixo descartado em terrenos baldios, calçadas e beiras de estrada.

Segundo a prefeitura, a iniciativa foi adotada após campanhas tradicionais não apresentarem resultados satisfatórios. Placas formais e avisos educativos não conseguiram reduzir os pontos recorrentes de descarte irregular no município.

A administração municipal afirma que o objetivo não é ofender, mas chamar a atenção de forma mais impactante.

As placas foram instaladas em três áreas com histórico frequente de descarte irregular. Além das mensagens provocativas, os avisos contam com um QR Code que direciona para o site “Palmital Mais Limpa”.

Na plataforma, moradores podem consultar o cronograma da coleta seletiva e informações sobre pontos de descarte de óleo de cozinha usado, recicláveis, eletrônicos e medicamentos. A prefeitura reforça que a coleta regular é realizada, mas destaca que a manutenção da cidade depende também da colaboração dos cidadãos.