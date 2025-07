VÍDEO: Brasileiro tentar ser o 'maior corno do mundo’ pelo Guinness Book; entenda

Já pensou em conquistar com orgulho o título de maior corno do mundo? O que pode parecer uma ofensa para muitos, não é para o influenciador e empresário Vagner Macedo. O homem sente prazer em ver a esposa tendo prazer com outras pessoas e busca ser o maior "chifrudo" do mundo para entrar no livro de recordes, o Guinness Book. Saiba mais detalhes a seguir:

Casados há 16 anos, o casal que se conhece desde adolescentes, começaram a se relacionar depois de algum tempo, até casarem. Os dois frequentavam a igreja evangélica, onde o influenciador era pregador e líder do ministério de louvor. No entanto, o casório acabou não resistindo após uma crise no sétimo ano de união e após muitas brigas, traições mútuo, a união não sobreviveu aos diversos conflitos.

O casal reatou somente após o empresário ver a ex em uma foto com um colega de academia. Ele pediu por uma conversa e ambos foram muito transparentes com o relacionamento e conversaram até mesmo as preferências na hora do sexo, algo que nunca tinha rolado antes em todos os anos de relação matrimonial.

Após voltarem, o influenciador descobriu que a esposa havia ficado com um homem, enquanto estava separada dele, mas que não havia lhe contado. Ao mesmo tempo que ele ficou bravo, ele também sentiu excitação e a partir dai, ele percebeu que gostava de ‘cuckoldismo’, que é o desejo de ver o parceiro ou parceira se relacionando com outra pessoa.



Após conversas e relações consensuais com terceiras pessoas, eles também passaram a frequentar casas de swing e não pararam mais com as práticas. Hoje em dia, até produzem conteúdo adulto sobre a temática. E o que faz a relação dar certo é que nada é feito sem um combinado entre os dois e a outra pessoa. Ninguém é pego de surpresa para evitar conflitos

O empresário explica que o título de corno foi lhe dado pela sociedade e que ele só adotou para si. “Esse fetiche chama cuckold. E quando eu falo que gosto de ver minha mulher com outro, os caras falam que sou corno. Então, eu sou o maior título que a sociedade me deu. Eu sou o maior corno do mundo”, afirmou em uma rede social.

Por isso, Vagner decidiu unir o útil ao agradável e quer receber o ‘título de maior corno do mundo’ e, para conseguir o feito, o empresário reuniu um acervo de imagens com 100 ‘traições da esposa’ registradas até o momento. Esses conteúdos também ficam disponíveis em plataformas de conteúdo adulto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)