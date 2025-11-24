Bodas de Paz? Amigas viralizam ao fazer festa surpresa para comemorar divórcio; confira

Uma festa inusitada viralizou nas redes sociais nesta semana: um grupo de amigas organizou uma surpresa para comemorar o divórcio da influenciadora Lillayne Pereira, ex-mulher de Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz. A celebração foi apelidada de “Bodas de Paz”.

Compartilhada no TikTok pela amiga Victoria Rocha, a comemoração contou com bolo personalizado, docinhos intitulados “bem-solteira”, placa de “enfim divorciada” e outras plaquinhas produzidas especialmente para o momento. As imagens rapidamente ganharam repercussão e geraram milhares de comentários.

Lillayne e Arlindinho se casaram em dezembro de 2024. O casamento, porém, chegou ao fim em março deste ano.

Nos comentários da publicação, Victoria chegou a defender a amiga após críticas. “Se ela fosse tão 'male male' ele [Arlindinho] não teria até tatuagem com nome dela né 😮‍💨”, respondeu a uma internauta.

A festa dividiu opiniões, mas a maioria das reações foi bem-humorada. “Agora vou terminar minhas amizades, estou aceitando muito pouco kkkkkkkk”, brincou uma usuária. “Tem vaga pra ser amiga de vocês? Queria fazer o meu também”, escreveu outra.