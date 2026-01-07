Anvisa anuncia recolhimento de panetones contaminados por fungos; veja qual é a marca
Além do recolhimento, o órgão orientou que pessoas que tiverem com o produto em casa não o consuma por conta de riscos à saúde
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta terça-feira (6), o recolhimento de alguns lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A decisão do órgão regulatório foi tomada após ser constatada a presença de fungos na superfície da massa do alimento.
Além de serem recolhidos, os produtos estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. A empresa notificada tem o prazo de até 26 de fevereiro de 2026 para realizar o recolhimento voluntário total dos lotes contaminados a fim de não colocar em risco a saúde dos clientes da marca.
Confira os lotes de panetones que serão recolhidos:
- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional: 140 g (lote: 251027);
- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato”: 700 g (lote: 251027);
- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional: 700 g (lote: 251027);
- Panetone com Frutas Trufado Tradicional: 700 g (lote: 251027).
Outros alimentos recolhidos pela Anvisa
Não foi apenas o recolhimento dos quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda que *foi* determinado pela agência brasileira; a Anvisa também proibiu a fabricação de produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. O motivo *é que* os itens utilizam cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps na composição, que não são permitidos em alimentos no Brasil.
Produtos proibidos pela Anvisa:
De acordo com a agência de vigilância sanitária, estão proibidos a fabricação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o consumo desses produtos da Coguvita II Alimentos Ltda:
- Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos – marca Smush Smushnuts;
- Pasta de Amendoim com Cogumelos – marca Smush Smushnuts;
- Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos – marca Smushn Go;
- Granola Smush Smushnola Granola Coco;
- Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos – Smush Smushnola Granola Keto;
- Cápsula de Café Smush Mushroom Espresso;
- Cápsula de Café Smush Energy Mushroom Espresso.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
