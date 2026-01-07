Capa Jornal Amazônia
Anvisa anuncia recolhimento de panetones contaminados por fungos; veja qual é a marca

Além do recolhimento, o órgão orientou que pessoas que tiverem com o produto em casa não o consuma por conta de riscos à saúde

Victoria Rodrigues
fonte

Na superfície da massa, foram encontrados fungos que podem fazer mal à saúde. (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta terça-feira (6), o recolhimento de alguns lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. A decisão do órgão regulatório foi tomada após ser constatada a presença de fungos na superfície da massa do alimento.

Além de serem recolhidos, os produtos estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. A empresa notificada tem o prazo de até 26 de fevereiro de 2026 para realizar o recolhimento voluntário total dos lotes contaminados a fim de não colocar em risco a saúde dos clientes da marca.

Confira os lotes de panetones que serão recolhidos:

  • Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional: 140 g (lote: 251027);
  • Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato”: 700 g (lote: 251027);
  • Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional: 700 g (lote: 251027);
  • Panetone com Frutas Trufado Tradicional: 700 g (lote: 251027).

Outros alimentos recolhidos pela Anvisa

Não foi apenas o recolhimento dos quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda que *foi* determinado pela agência brasileira; a Anvisa também proibiu a fabricação de produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. O motivo *é que* os itens utilizam cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps na composição, que não são permitidos em alimentos no Brasil.

Produtos proibidos pela Anvisa:

De acordo com a agência de vigilância sanitária, estão proibidos a fabricação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o consumo desses produtos da Coguvita II Alimentos Ltda:

  • Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos – marca Smush Smushnuts;
  • Pasta de Amendoim com Cogumelos – marca Smush Smushnuts;
  • Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos – marca Smushn Go;
  • Granola Smush Smushnola Granola Coco;
  • Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos – Smush Smushnola Granola Keto;
  • Cápsula de Café Smush Mushroom Espresso;
  • Cápsula de Café Smush Energy Mushroom Espresso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

