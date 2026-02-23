Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão; marido recebe pena superior a 8 anos

O influenciador Hytalo Santos foi condenado a 11 anos de prisão pela Justiça da Paraíba. O marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, recebeu pena superior a oito anos. A decisão foi proferida em primeira instância pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) no último sábado (21) e confirmada pela defesa neste domingo (22).

O processo corre em segredo de Justiça. Segundo o advogado Sean Kompier Abib, que representa o casal, a condenação se refere à produção, reprodução e transmissão de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes nas redes sociais, com finalidade de monetização.

O que diz a acusação

De acordo com o Ministério Público da Paraíba, a denúncia acolhida aponta para o crime previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da produção de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Na sentença, o magistrado destacou que a configuração do crime não exige nudez integral ou contato físico, bastando que o contexto revele finalidade sexual, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O caso ganhou repercussão nacional em agosto de 2025, após a divulgação de um vídeo do youtuber Felca denunciando a suposta adultização de menores nas redes sociais. Após o início das investigações, Hytalo e Israel foram presos no dia 15 de agosto. Inicialmente detidos em São Paulo, foram transferidos para um presídio na Paraíba, onde permanecem em prisão preventiva.

Defesa critica decisão

Em nota, a defesa classificou a sentença como juridicamente frágil e afirmou que foram apresentadas provas e depoimentos que, segundo os advogados, afastariam a tese acusatória.

“Decisão que, lamentavelmente, revela não apenas fragilidade jurídica, mas também traços inequívocos de preconceito. Ao longo de toda a instrução processual, a defesa apresentou argumentos consistentes, lastreados em provas e nos próprios depoimentos colhidos em juízo”, diz trecho do comunicado.

Os advogados informaram ainda que está mantido para a próxima terça-feira (24) o julgamento de um habeas corpus em favor do influenciador.

Filha adotiva fala em preconceito

A influenciadora Kamyla Maria, conhecida como Kamylinha e filha adotiva de Hytalo, publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que a condenação seria reflexo de racismo e homofobia.

“Todo mundo sabe que o Brasil é um país injusto, mas só quem vive a dor do preconceito sabe o que é. Fiquei muito abalada quando vi isso, porque sei de toda a dor e sofrimento que uma pessoa negra e gay sofre no Brasil, mas sei que a justiça não fechará os olhos para isso”, declarou.