Quem era a freira de 82 anos que foi assassinada em convento no Paraná?

Com 55 anos dedicados à vida religiosa, ela era conhecida pela rotina simples e discreta na comunidade onde vivia.

Gabrielle Borges
fonte

Freira Nádia foi assassinada em ataque em convento. (Reprodução / Redes Sociais)

A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi assassinada na manhã deste sábado (21) dentro de um convento no município de Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná. Com 55 anos dedicados à vida religiosa, ela era conhecida pela rotina simples e discreta na comunidade onde vivia.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o corpo da religiosa apresentava sinais de agressão. A suspeita é de que um homem tenha pulado o muro do convento com a intenção de furtar objetos. Durante a invasão, ele teria sido surpreendido pela freira.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito foi preso em flagrante enquanto tentava fugir do local. Segundo a polícia, ele estava com sangue nas mãos e nas roupas no momento da detenção.

Quem era a freira Nadia Gavanski?

Nascida em 18 de maio de 1943, em Prudentópolis, Nadia era filha de José e Ana Gavanski e tinha sete irmãos. Ingressou na vida religiosa em 12 de fevereiro de 1971. No mesmo ano, em 8 de dezembro, iniciou o noviciado. Os primeiros votos foram professados em 8 de dezembro de 1973, e os votos perpétuos ocorreram em 2 de fevereiro de 1979.

Ao longo de mais de cinco décadas de missão religiosa, atuou em diversas comunidades do Paraná, passando por localidades como Dorizon, Irati, Linha B, Ivaí, São Pedro, Esperança, Itapará, Marcondes, Marcelinho, Ponte Alta e sua cidade natal, Prudentópolis.

A religiosa havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado e, desde então, não se comunicava por meio da fala. A morte de Nadia Gavanski causou comoção na comunidade local e entre fiéis que acompanharam sua trajetória de dedicação à Igreja e ao trabalho pastoral no interior do Estado.

Freira flagrou homem quando ia alimentar animais

Segundo relatos de pessoas próximas, a freira mantinha uma rotina simples no convento. Todos os dias, seguia até a horta para alimentar as galinhas. Foi justamente nesse momento que teria se deparado com o homem que invadiu o local, no sábado.

O velório da religiosa foi realizado neste domingo (22), às 15h, em Prudentópolis, município onde ela nasceu e iniciou sua trajetória religiosa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Palavras-chave

