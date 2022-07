Freira interrompe beijo lésbico durante gravação de série na Itália; assista

Uma freira interrompeu a cena de um beijo lésbico entre duas atrizes durante a gravação da série de TV “Mare Fuori”, na cidade de Nápoles, na Itália. “O que você está fazendo? Não! É o diabo!”, disse a freira, ao separar Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, que participaram da gravação. As informações são do Portal Metrópoles.

As imagens do momento em que o beijo foi interrompido foram gravadas pela maquiadora Roberta Mastalia, que trabalhava na sessão de fotos, e divulgadas na internet por Serena com a legenda “Deus não ama LGBT”.

O vídeo dividiu opiniões na internet. Enquanto muitas pessoas apoiaram as atrizes, outros defenderam a idosa por sua idade avançada.