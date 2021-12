Vereadores aprovam moção de repúdio aos Correios da Noruega por propaganda com Papai Noel gay

Por um placar apertado (seis votos a favor, cinco contra e cinco abstenções) os vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, aprovaram moção de repúdio aos Correios da Noruega pela propaganda em que o Papai Noel beija um homem. As informações são do Jornal Estado de Minas.

"Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. O Papai Noel não, é mais uma representação cristã, ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. [...] O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Se você respeitar as pessoas, receberá um mimo no final do ano", argumentou o autor da moção, vereador André Rodini (Novo). "O Papai Noel não tem que sair do armário! Ele que tem que descer pela chaminé", complementou Rodini.

Os vereadores aprovaram também que a moção de repúdio seja encaminhada ao Portal G1, um dos que publicaram matéria sobre o assunto.

A Câmara de Ribeirão Preto não foi a única incomodada com a propaganda. Na última sexta-feira (26), o secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, também se manifestou contra a cena nas redes sociais.

"Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau (Papai Noel). O santo é parte integrante da fé cristã, e, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia-crime contra os envolvidos", afirmou.