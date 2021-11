VÍDEO: Papai Noel dá beijo gay em propaganda dos Correios da Noruega

O Posten, serviço portal da Noruega (equivalente aos Correios no Brasil) celebrou os 50 anos do fim da lei que proibia relações entre pessoas do mesmo sexo no país com uma campanha intitulada “Quando Harry Conhece Noel”, que mostra o Papai Noel em um relacionamento gay. A propaganda termina com um beijo entre o ‘bom velhinho’ e um homem de meia idade. As informações são do G1 Nacional.

As imagens mostram as visitas do Papal Noel a Harry, a cada Natal, mas o contato dos dois é sempre interrompido pela obrigação do bom velhinho em levar os presentes. O homem resolve então enviar uma carta ao Polo Norte declarando seu amor. “Querido Papai Noel, tudo o que eu quero de Natal é você ❤️", escreve.

Em mais uma véspera de Natal, Harry corre para atender a campainha, mas fica frustrado ao ver que uma carteira está com seus presentes. Ao voltar para dentro de casa ele vê que Noel o espera: "Arranjei uma mãozinha este ano para que eu possa ficar com você", diz o velhinho antes de se aproximar para um beijo.

Esta não é a primeira vez que a empresa Norueguesa trata de assuntos considerados polêmicos. No Natal do ano passado, por exemplo, com a campanha "Faça o Natal Grande de Novo", eles brincaram com então presidente americano Donald Trump, que acabava de perder as eleições. Em 2019, eles colocaram José - pai de Jesus - como um carteiro em Belém.