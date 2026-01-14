após audiência, felca diz que advogados tentaram descredibilizá-lo em depoimento no caso hytalo

O depoimento prestado pelo youtuber Felca como testemunha no caso que envolve Hytalo Santos voltou a repercutir após a divulgação do vídeo da audiência. Nas redes sociais, o criador de conteúdo comentou sua participação no processo, fez críticas à atuação da defesa e destacou que compareceu à sessão com o intuito de colaborar com a Justiça, e não de entrar em embates.

Após o portal LeoDias ter acesso com exclusividade ao vídeo da audiência em que Felca prestou depoimento como testemunha do caso Hytalo Santos, o criador de conteúdo usou as redes sociais para comentar sobre sua participação na audiência. Segundo Felca, a expectativa era contribuir de forma ampla com o esclarecimento dos fatos. “Ali eu queria mesmo ser perguntado o máximo possível sobre o caso para esclarecer e ajudar no andamento do processo, mas muitas perguntas não foram sobre o caso”, afirmou.

No relato, Felca disse ter percebido logo no início da audiência uma estratégia de ataque pessoal. “Já no início da audiência percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar, do que em defender o acusado”, afirmou. Ele também criticou o clima da sessão. “Muita doidera, um atropelando o outro, perguntas absurdas, me senti num circo com palhaços sem graça”.

"A galhofa deixei pros advogados do Hytalo", diz Felca

O influenciador destacou que adotou um comportamento mais contido por entender a gravidade do ambiente judicial. “Um tribunal não é uma rede social, meu objetivo era ajudar a justiça contribuindo com os fatos, mantendo o máximo possível da responsabilidade e respeito que a situação merece, sem atropelar ninguém e de forma direta para registrarem no processo. Nada disso inclui performar indignação”, escreveu. Em seguida, alfinetou a defesa: “A galhofa deixei pros advogados do Hytalo”.

Felca também reforçou a dimensão social do tema discutido no processo, que envolve a exposição de crianças e adolescentes. “Ali estava sendo discutido algo crítico, uma criança que perde a infância é tão absurdo que tudo que é falado sobre isso é pouco, muito foi feito nesses últimos meses mas ainda é pouco”, afirmou.

No posicionamento, ele voltou a defender a ampliação do debate público sobre o tema. “O Brasil precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil, isso ainda é de responsabilidade de todos nós, por parâmetros mais claros e de proteção efetiva à infância”. Ao comentar o episódio em que a defesa tentou usar um vídeo pessoal para questionar sua conduta, e cuja pergunta foi indeferida pelo juiz, Felca ironizou. “Sobre o que o advogado do Hytalo distorceu para me acusar de hipocrisia e que foi indeferido, não tenho muito a dizer, ele trabalhou duro para cunhar uma boa pergunta e o resultado foi esse”.

Em tom sarcástico, ainda segundo o portal Leo Dias, ele completou: “Antes falei que era um circo com palhaços sem graça, mas esse foi exceção, achei engraçado”. Felca também afirmou que, apesar do desgaste, espera que toda a repercussão traga efeitos positivos. “Se toda essa ‘pataquada’ servir para ajudar a causar mudanças, tá valendo”.