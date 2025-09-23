Hytalo Santos e marido se tornam réus por produção de conteúdo pornográfico com jovens na internet

Após diversas investigações decorrentes da denúncia do youtuber Felca sobre “adultização” nas redes sociais, o influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, mais conhecido como Euro, tornaram-se réus por produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes. O juiz Bruno Cesar Azevedo Isidro determinou o envio da denúncia para análise da Vara Criminal de Bayeux.

Por quais crimes Hytalo Santos e seu marido foram denunciados?

Produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Exploração sexual de criança e adolescente (art. 218-B);

Favorecimento da prostituição (art. 228), todos do Código Penal;

Tráfico de pessoas (art. 149-A).

Apesar da gravidade das acusações, o juiz Bruno Cesar Azevedo Isidro registrou que a Vara da Infância e Juventude tem competência apenas para julgar crimes previstos no ECA, e não os que estão no Código Penal. Por essa razão, a 2ª Vara Mista de Bayeux recebeu a denúncia somente em relação ao crime de produção de conteúdo pornográfico.

Relembre o caso

O casal de influenciadores foi preso no dia 15 de agosto em São Paulo, após a publicação do vídeo viral do youtuber Felca e a denúncia judicial, alegando que os dois estariam promovendo tráfico de pessoas e exploração de menores. Depois de serem detidos, Hytalo Santos e Euro foram transferidos para o Presídio do Róger, onde estão presos de forma preventiva desde o dia 28 de agosto de 2025.

De acordo com o Ministério Público, na casa de Hytalo também eram realizados procedimentos estéticos e tatuagens de caráter sexualizado nos jovens que ficavam hospedados na residência. Além disso, foi apurado também que era realizado um controle rígido das rotinas e dos meios de comunicação das crianças e adolescentes.

