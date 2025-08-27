Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

Rafael Lédo
fonte

"Pastora do Pix", Renallida Lima revelou que fez tatuagem em homenagem a Hytalo Santos (Reprodução / Redes Sociais / Reprodução / Instagram @renallidaoficial)

Renallida Lima é cantora e pastora numa denominação evangélica. Com milhares de seguidores nas redes sociais, ela é conhecida como "Pastora do Pix". A líder religiosa revelou que tem uma tatuagem em homenagem ao influenciador, Hytalo Santos, atualmente preso e sendo investigado nos supostos crimes de exploração sexual infantil e tráfico humano.

A revelação aconteceu no programa "Profissão Repórter", da TV Globo. Durante a entrevista, ela chegou a revelar que o próprio filho participou de alguns conteúdos envolvendo Hytalo Santos. Sobre a sua relação com o influenciador, ela detalhou: "[Conheci o Hytalo] na internet, a princípio. Aí, ele nos convidou a fazer células [reuniões de oração], como tantas outras pessoas também. Ele nos deu esse templo".

"Pastora do Pix" tem tatuagem de Hytalo Santos?

A líder religiosa afirmou que chegou a fazer uma tatuagem em homenagem a Hytalo Santos. Acontece que, em pouco tempo, se arrependeu: "Cheguei a fazer , não minto. Sou pastora e estou em cima de um altar. Me arrependi e apaguei no mesmo tempo".

Além disso, ela também comentou que quando seu filho tinha 16 anos, frequentava a mansão do influenciador. Mais do que apenas frequentar, ele namorou umas das jovens que moravam lá e partipava dos conteúdos gravados na casa de Hytalo Santos. Sobre estes vídeos gravados, ela afirma: Tinha coisas que eu via na gravação, coisas que não compactuo, não abracei como verdade, nem aceito".

Apesar disso, ela aparece num vídeo sendo chamada de "pastora meu amor" por um homem, que pode ser Hytalo Santos. Ele pergunta se ela deixaria o filho jantar sozinho na casa do influenciador. "À vontade", disse a pastora sorrindo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

