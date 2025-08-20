Andressa Urach defende Hytalo Santos após prisão por exploração sexual: 'Uma grande injustiça'

Andressa Urach, ex-A Fazenda e produtora de conteúdo adulto, utilizou seu perfil no Instagram para manifestar apoio a Hytalo Santos, influenciador paraibano preso na última sexta-feira (15/8) sob acusações de exploração sexual de menores e tráfico humano. A influenciadora publicou uma série de vídeos nos stories onde expressou sua confiança na inocência de Hytalo.

As investigações contra o influenciador são conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O caso ganhou visibilidade após a divulgação de um vídeo pelo youtuber Felca, que denunciou esquemas de pedofilia na internet e adultização infantil.

Andressa Urach, também vice Miss Bumbum, afirmou em suas declarações que não conhecia pessoalmente Hytalo Santos e só tomou conhecimento do caso apenas após a repercussão das acusações.

Em seus vídeos, Andressa destacou que viu registros de Hytalo participando de reuniões religiosas, o que a levou a crer que ele é uma pessoa de fé. A influenciadora também comparou a situação enfrentada por ele a um "batismo de fogo".

"Eu tô vendo já há alguns dias essa repercussão sobre o Hytalo. Eu não o conhecia, nem a Kamylinha. Fiquei sabendo depois de tudo isso que está acontecendo. Eu não posso julgar as pessoas, porque, primeiro, eu não o conheço pessoalmente. E eu odeio julgar por coisas que eu leio", declarou Andressa em seus Stories.

A influenciadora complementou sua manifestação com uma mensagem direta a Hytalo: "Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que está acontecendo com ele seja uma grande injustiça. E, se for, Hytalo, quero dizer para você que você está sendo batizado com um fogo. Depois que a gente se batiza nas águas, quando acreditamos em Jesus, vem o batismo com o fogo".

A prisão ocorreu quando autoridades cumpriram mandado contra o influenciador. O caso está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG). O delegado Fernando David, titular da unidade, informou que Hytalo e seu marido, Euro, já sabiam da possibilidade de prisão e planejavam deixar o país.