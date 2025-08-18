Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Hytalo Santos e o marido deixam cadeia em Carapicuíba chorando e seguem para presídio em São Paulo

Casal de influenciadores preso na sexta-feira (15) foi transferido nesta segunda-feira (18) para o CDP de Pinheiros, na capital paulista, e deve seguir para a Paraíba, onde é investigado por exploração sexual de menores

O Liberal
fonte

Hytalo Santos deixando a cadeia nesta segunda-feira (18) (Foto: reprodução)

Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. O casal de influenciadores deixou o local visivelmente abalado, chorando ao deixar a carceragem. Os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Os influenciadores haviam sido presos na sexta-feira (15) em Carapicuíba pela Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Eles estavam detidos na carceragem do 1º Distrito Policial da cidade antes da transferência para o CDP I de Pinheiros, para onde chegaram por volta das 15h50. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou a movimentação.

No sábado (16), a Justiça da Paraíba negou pedido de liberdade feito pela defesa de Hytalo e Israel. Apesar de o casal já ser investigado há alguns anos pelos mesmos crimes, as prisões deles só ocorreram após a repercussão de um vídeo de 50 minutos, postado na semana passada, por Felca na internet, que também é influenciador. Ele mostrou como Hytalo e outros influenciadores exploravam, erotizavam e adultizavam crianças e adolescentes com a produção de vídeos para as redes sociais. Eles ficavam hospedados numa mansão comprada por Hytalo na Paraíba.

Em entrevista neste domingo (17) ao Fantástico, Felca contou que levou um ano para fazer o levantamento de páginas com conteúdo. Após a repercussão do vídeo do influenciador, Hytalo e o marido deixaram o imóvel e viajaram de carro até Carapicuíba, onde alugaram o local.

A Justiça na Paraíba entendeu que a viagem era uma tentativa de fuga e atendeu pedido do MP para decretar as prisões. Ela também derrubou as redes sociais dos investigados.

Procurada para comentar o assunto, a defesa do casal, feita pelo advogado Felipe Cassimiro, classificou a decisão de prender seus clientes como "ilegal".

Felca ainda contou que passou a receber ameaças de morte pelas redes sociais após as denúncias. Procurada para comentar o assunto, a SSP informou que a polícia de São Paulo pode investigar essas ameaças, mas que a vítima precisa fazer uma representação dela em alguma delegacia _o que não ocorreu até a última atualização desta reportagem.

A Justiça de São Paulo aceitou pedido dos advogados de Felca e determinou que o Google quebre o sigilo de dados de uma conta de e-mail que enviou as ameaças ao influenciador.
Investigações

A investigação do MPPB começou em 2024. O caso é dividido em duas promotorias, a de Bayeux e a de João Pessoa:

Bayeux: a investigação é da promotora Ana Maria França. A apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio de Hytalo de que adolescentes faziam topless e participavam de festas com bebida alcoólica.

João Pessoa: o responsável pela condução dos trabalhos é o promotor João Arlindo, que investiga a possibilidade de um esquema feito pelo influenciador para obter a emancipação desses menores de idade em troca de presentes, como celulares, para os familiares deles. Segundo o promotor, o relatório do inquérito vai ser finalizado na próxima semana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

Brasil

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são soltos em São Paulo

Eles foram presos acusados de participação em esquema de fraude

15.08.25 20h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Mulher nua em praia é abordada pela polícia e confessa ter matado o pai esfaqueado

De acordo o relato, ela saiu nua na rua pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades, há anos. Homem morreu com vinte facadas

18.08.25 10h56

investigação

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia; cachorro estava amarrado próximo aos corpos

Corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca

18.08.25 7h58

Acidente

Vídeo mostra acidente durante salto de paraquedas em Anápolis (GO)

Mulher foi resgatada inconsciente após queda em salto de paraquedas em Anápolis

18.08.25 9h24

acusado de exploração sexual

Ex-funcionários revelam rotina na mansão onde Hytalo Santos morava com adolescentes

Relatos apontam que os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

17.08.25 21h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda