Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira desembarcou em Tóquio na manhã deste domingo - início da noite no país asiático -, onde enfrentará o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do próximo ano.

Em rápida passagem pelo Japão, onde chegou em voo fretado, a seleção brasileira realizará apenas uma atividade, nesta segunda-feira, no Ajinomoto Stadium, palco da partida. Antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino da equipe verde e amarela em Seul, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde o Brasil goleou a dona da casa por 5 a 0 na sexta-feira.

Conforme havia prometido ainda na convocação, o treinador italiano testou Hugo Souza na vaga de Bento, do saudita Al-Nassr, que defendeu a meta brasileira na partida contra os sul-coreanos. O goleiro do Corinthians deverá ser a principal novidade entre os 11 titulares diante dos japoneses.

Estêvão participou normalmente da atividade, apesar de apresentar um quadro de gripe. Caso seja preservado, Lucas Paquetá será o provável substituto. Assim, o Brasil deverá ser escalado com Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão (Lucas Paquetá).

Com exceção dos países que sediarão a competição - Estados Unidos, México e Canadá -, o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ainda em março, após derrotar o Bahrein por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Ásia. Na sexta-feira, em amistoso realizado em Osaka, os donos da casa empataram por 2 a 2 com o Paraguai.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistoso

Brasil

Japão

Hugo Souza
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CÍRIO 2025

Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu

Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio.

12.10.25 13h00

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

rainha da amazônia

Remo e Paysandu celebram o Círio de Nazaré nas redes sociais

Clubes paraenses publicaram mensagens neste domingo (12) em homenagem à maior manifestação de fé do Pará

12.10.25 10h58

Futebol

Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu

Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada.

11.10.25 20h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera

11.10.25 23h52

Deu saudades, Fiel?!

Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico

Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026.

11.10.25 19h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda