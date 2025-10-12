Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão Estadão Conteúdo 12.10.25 13h38 A seleção brasileira desembarcou em Tóquio na manhã deste domingo - início da noite no país asiático -, onde enfrentará o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do próximo ano. Em rápida passagem pelo Japão, onde chegou em voo fretado, a seleção brasileira realizará apenas uma atividade, nesta segunda-feira, no Ajinomoto Stadium, palco da partida. Antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino da equipe verde e amarela em Seul, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde o Brasil goleou a dona da casa por 5 a 0 na sexta-feira. Conforme havia prometido ainda na convocação, o treinador italiano testou Hugo Souza na vaga de Bento, do saudita Al-Nassr, que defendeu a meta brasileira na partida contra os sul-coreanos. O goleiro do Corinthians deverá ser a principal novidade entre os 11 titulares diante dos japoneses. Estêvão participou normalmente da atividade, apesar de apresentar um quadro de gripe. Caso seja preservado, Lucas Paquetá será o provável substituto. Assim, o Brasil deverá ser escalado com Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão (Lucas Paquetá). Com exceção dos países que sediarão a competição - Estados Unidos, México e Canadá -, o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ainda em março, após derrotar o Bahrein por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Ásia. Na sexta-feira, em amistoso realizado em Osaka, os donos da casa empataram por 2 a 2 com o Paraguai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Brasil Japão Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CÍRIO 2025 Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio. 12.10.25 13h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 rainha da amazônia Remo e Paysandu celebram o Círio de Nazaré nas redes sociais Clubes paraenses publicaram mensagens neste domingo (12) em homenagem à maior manifestação de fé do Pará 12.10.25 10h58 Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41