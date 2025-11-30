Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (30/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Boca Juniors enfrentará o Argentinos Juniors pelas quartas de final do Campeonato Argentino. Já às 16h, o Corinthians enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hamburg x Stuttgart - 11h30 - SporyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - 13h30 - OneFootball Freiburg x Mainz - 15h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Argentinos Juniors - 18h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere Fortaleza x Atlético-MG - 18h30 - Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Sociedad x Villarreal - 10h - ESPN 4 e Disney+ Sevilla x Betis - 12h15 - Disney+ Celta x Espanyol - 14h30 - Disney+ Girona x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Crystal Palace x Manchester United - 09h - ESPN e Disney+ Aston Villa x Wolverhampton - 11h05 - XSports e Disney+ Nottingham Forest x Brighton - 11h05 - ESPN e Disney+ West Ham x Liverpool - 11h05 - Disney+ Chelsea x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Torino - 08h30 - Disney+ Pisa x Inter de Milão - 11h - Disney+ Atalanta x Fiorentina - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Roma x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações Sporting x Estrela Amadora - 15h - XSports e Disney+ Porto x Estoril - 17h30 - ESPN 3 e Disney+

O jogo entre Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

O jogo entreFortaleza x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

O jogo entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 13h30.

O jogo entre Roma x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano 17h - Girona x Real Madrid - La Liga 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Lecce x Torino - Campeonato Italiano 09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga 11h - Pisa x Inter de Milão - Campeonato Italiano 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Premier League 11h05 - West Ham x Liverpool - Premier League 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League 12h15 - Sevilla x Betis - La Liga 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League 14h - Atalanta x Fiorentina - Campeonato Italiano 14h30 - Celta x Espanyol - La Liga 15h - Sporting x Estrela Amadora - Campeonato Português 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano 17h - Girona x Real Madrid - La Liga 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Bundesliga 15h30 - Freiburg x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga