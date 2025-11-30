Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 30.11.25 7h00 Às 18h30, Fortaleza e Atlético Mineiro jogarão pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Os jogos de hoje, neste domingo (30/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h30, o Boca Juniors enfrentará o Argentinos Juniors pelas quartas de final do Campeonato Argentino. Já às 16h, o Corinthians enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hamburg x Stuttgart - 11h30 - SporyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - 13h30 - OneFootball Freiburg x Mainz - 15h30 - OneFootball Campeonato Argentino Boca Juniors x Argentinos Juniors - 18h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro Corinthians x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere Fortaleza x Atlético-MG - 18h30 - Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Real Sociedad x Villarreal - 10h - ESPN 4 e Disney+ Sevilla x Betis - 12h15 - Disney+ Celta x Espanyol - 14h30 - Disney+ Girona x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Crystal Palace x Manchester United - 09h - ESPN e Disney+ Aston Villa x Wolverhampton - 11h05 - XSports e Disney+ Nottingham Forest x Brighton - 11h05 - ESPN e Disney+ West Ham x Liverpool - 11h05 - Disney+ Chelsea x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Torino - 08h30 - Disney+ Pisa x Inter de Milão - 11h - Disney+ Atalanta x Fiorentina - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Roma x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações Sporting x Estrela Amadora - 15h - XSports e Disney+ Porto x Estoril - 17h30 - ESPN 3 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Corinthians e Botafogo; veja o horário O jogo entre Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entreFortaleza x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Chelsea e Arsenal; veja o horário O jogo entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Remo e Napoli; veja o horário O jogo entre Roma x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano 17h - Girona x Real Madrid - La Liga 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Lecce x Torino - Campeonato Italiano 09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga 11h - Pisa x Inter de Milão - Campeonato Italiano 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Premier League 11h05 - West Ham x Liverpool - Premier League 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League 12h15 - Sevilla x Betis - La Liga 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League 14h - Atalanta x Fiorentina - Campeonato Italiano 14h30 - Celta x Espanyol - La Liga 15h - Sporting x Estrela Amadora - Campeonato Português 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano 17h - Girona x Real Madrid - La Liga 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino Premiere 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Bundesliga 15h30 - Freiburg x Mainz - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet 11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga 