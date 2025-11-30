Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, Fortaleza e Atlético Mineiro jogarão pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético)

Os jogos de hoje, neste domingo (30/11), incluem partidas pela Série A do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Boca Juniors enfrentará o Argentinos Juniors pelas quartas de final do Campeonato Argentino. Já às 16h, o Corinthians enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hamburg x Stuttgart - 11h30 - SporyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - 13h30 - OneFootball
  3. Freiburg x Mainz - 15h30 - OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Boca Juniors x Argentinos Juniors - 18h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. Corinthians x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Fortaleza x Atlético-MG - 18h30 - Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Sociedad x Villarreal - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Sevilla x Betis - 12h15 - Disney+
  3. Celta x Espanyol - 14h30 - Disney+
  4. Girona x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Crystal Palace x Manchester United - 09h - ESPN e Disney+
  2. Aston Villa x Wolverhampton - 11h05 - XSports e Disney+
  3. Nottingham Forest x Brighton - 11h05 - ESPN e Disney+
  4. West Ham x Liverpool - 11h05 - Disney+
  5. Chelsea x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Torino - 08h30 - Disney+
  2. Pisa x Inter de Milão - 11h - Disney+
  3. Atalanta x Fiorentina - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Roma x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Rio Ave x Santa Clara - 12h30 - Sem informações
  2. Sporting x Estrela Amadora - 15h - XSports e Disney+
  3. Porto x Estoril - 17h30 - ESPN 3 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entreFortaleza x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Remo e Napoli; veja o horário

O jogo entre Roma x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League
  2. 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga
  3. 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League
  4. 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League
  5. 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano
  6. 17h - Girona x Real Madrid - La Liga
  7. 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal
  8. 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Lecce x Torino - Campeonato Italiano
  2. 09h - Crystal Palace x Manchester United - Premier League
  3. 10h - Real Sociedad x Villarreal - La Liga
  4. 11h - Pisa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  5. 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Premier League
  6. 11h05 - West Ham x Liverpool - Premier League
  7. 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - Premier League
  8. 12h15 - Sevilla x Betis - La Liga
  9. 13h30 - Chelsea x Arsenal - Premier League
  10. 14h - Atalanta x Fiorentina - Campeonato Italiano
  11. 14h30 - Celta x Espanyol - La Liga
  12. 15h - Sporting x Estrela Amadora - Campeonato Português
  13. 16h45 - Roma x Napoli - Campeonato Italiano
  14. 17h - Girona x Real Madrid - La Liga
  15. 17h30 - Porto x Estoril - Liga Portugal
  16. 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão
  2. 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga
  2. 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Bundesliga
  3. 15h30 - Freiburg x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 11h30 - Hamburg x Stuttgart - Bundesliga
.
