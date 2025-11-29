Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 29.11.25 17h00 Nas semifinais, o Palmeiras eliminou a LDU de Quito, enquanto o Flamengo superou o Racing (X/ @Libertadores) Palmeiras x Flamengo disputam hoje, sábado (29/11), a grande final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estadio Monumental "U" Marathon, em Lima, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Disney+ e Paramount+, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Durante as etapas seguintes, a equipe superou o Universitario (ARG), após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; o River Plate (ARG) com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1; e a LDU de Quito com uma derrota de 3 a 0 e uma vitória de 4 a 0. Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0; e o Estudiantes nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 1 e uma derrota de 1 a 0. Nas semifinais, o time superou o Racing após uma vitória de 1 a 0 e um empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Palmeiras x Flamengo: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs; Allan, Andreas Pereira e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Everton e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Flamengo Copa Libertadores da América Local: Estadio Monumental Marathon, em Lima, Peru Data/Horário: 29 de novembro de 2025, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras flamengo jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 