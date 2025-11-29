Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11)

Palmeiras x Flamengo disputam hoje, sábado (29/11), a grande final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estadio Monumental "U" Marathon, em Lima, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, ESPN, Disney+ e Paramount+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Durante as etapas seguintes, a equipe superou o Universitario (ARG), após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; o River Plate (ARG) com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1; e a LDU de Quito com uma derrota de 3 a 0 e uma vitória de 4 a 0.

Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0; e o Estudiantes nos pênaltis, após uma vitória de 2 a 1 e uma derrota de 1 a 0. Nas semifinais, o time superou o Racing após uma vitória de 1 a 0 e um empate sem gols.

Palmeiras x Flamengo: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez e Bruno Fuchs; Allan, Andreas Pereira e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Everton e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estadio Monumental Marathon, em Lima, Peru

Data/Horário: 29 de novembro de 2025, 18h