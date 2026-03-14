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F1: veja o grid de largada do GP da China com Kimi Antonelli na pole e Bortoleto em 16º

Mercedes confirmou o bom desempenho ao longo da classificação em Xangai e largará na frente

Estadão Conteúdo

O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou a pole position para o GP da China de Fórmula 1, a segunda etapa da temporada de 2026. Ele confirmou o bom desempenho na classificação em Xangai e largará na frente, seguido por George Russell e Lewis Hamilton.

A sessão classificatória foi marcada pelo domínio da equipe alemã, com bons momentos também para a Ferrari e a McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto, representante da Audi, chegou ao Q2, mas terminou apenas na 16ª colocação após não conseguir melhorar seu tempo.

A primeira parte da classificação, o Q1, iniciou com grande movimentação na pista. A maioria das equipes utilizou pneus macios. Charles Leclerc foi um dos primeiros a assumir a liderança ao registrar 1min33s175.

Detalhes da Classificação em Xangai

Nos minutos finais do Q1, os tempos começaram a cair devido à melhora das condições da pista. Bortoleto conseguiu uma boa volta e subiu para a sétima posição, garantindo sua vaga no Q2. Foram eliminados no Q1: Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.

No Q2, Antonelli foi rapidamente para a pista, demonstrando competitividade. A liderança da sessão mudou várias vezes, passando por Russell e Leclerc, até que o italiano cravou 1min32s443 e fechou a segunda parte na ponta.

Gabriel Bortoleto tentou melhorar sua marca para sair da zona de eliminação, porém não obteve sucesso. Um incidente envolvendo o piloto brasileiro provocou bandeira amarela nos minutos finais, dificultando ainda mais a melhora dos tempos. Caíram no Q2: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e o próprio Bortoleto.

O Top 3 e o Grid Final

Na sessão decisiva, o Q3, Andrea Kimi Antonelli registrou o primeiro tempo rápido e manteve a liderança ao longo da disputa. A dupla da McLaren apareceu entre os primeiros colocados em alguns momentos, enquanto Max Verstappen melhorou sua volta na tentativa final, mas sem conseguir se aproximar da ponta.

George Russell também avançou na tabela na reta final e garantiu a segunda colocação. Lewis Hamilton completou o top 3. Assim, Antonelli confirmou sua primeira pole position na Fórmula 1 de sua carreira.

Grid de Largada Completo do GP da China 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064
  2. George Russell (Mercedes) +0s222
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0s351
  4. Charles Leclerc (Ferrari) +0s384
  5. Oscar Piastri (McLaren) +0s486
  6. Lando Norris (McLaren) +0s544
  7. Pierre Gasly (Alpine) +0s809
  8. Max Verstappen (Red Bull) +0s938
  9. Isack Hadjar (Red Bull) +1s057
  10. Oliver Bearman (Haas) +1m228s
  11. Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
  12. Franco Colapinto (Alpine) - Q2
  13. Esteban Ocon (Haas) - Q2
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2
  16. Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
  17. Carlos Sainz (Williams) - Q1
  18. Alexander Albon (Williams) - Q1
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
  22. Sergio Pérez (Cadillac) - Q1
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