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Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, o Botafogo jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão (Vitor Silva/ Botafogo)

Os jogos de hoje, neste sábado (14/03), incluem partidas pela Campeonato Brasileiro, Série A italiana, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Vitória enfrentará o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Botafogo enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hoffenheim x Wolfsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Eintracht Frankfurt x Heidenheim - 11h30 - OneFootball
  4. Leverkusen x Bayern de Munique - 11h30 - CazéTV, XSports, SporTV e OneFootball
  5. Hamburg x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Vitória x Atlético-MG - 18h30 - SporTV e Premiere
  2. Botafogo x Flamengo - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Athletic Bilbao - 10h - Disney+
  2. Atlético Madrid x Getafe - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Oviedo x Valencia - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  4. Real Madrid x Elche - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Sunderland x Brighton - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Burnley x Bournemouth - 12h - ESPN e Disney+
  3. Chelsea x Newcastle - 14h30 - XSports e Disney+
  4. Arsenal x Everton - 14h30 - ESPN e Disney+
  5. West Ham x Manchester City - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Inter de Milão x Atalanta - 11h - Disney+
  2. Napoli x Lecce - 14h - ESPN 4 e Disney+
  3. Udinese x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Shabab x Al Akhdoud - 16h - Sem informações
  2. Al Khaleej x Al Nassr - 16h - Band, SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  3. Al Fateh x Al Hilal - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de Vitória e Galo; veja o horário

O jogo entre Vitória x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Newcastle terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Everton; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 16h - Al Khaleej x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Fateh x Al Hilal - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 12h - Burnley x Bournemouth - Premier League
  2. 12h15 - Atlético Madrid x Getafe - La Liga
  3. 14h - Napoli x Lecce - Campeonato Italiano
  4. 14h30 - Oviedo x Valencia - La Liga
  5. 14h30 - Arsenal x Everton - Premier League
  6. 17h - West Ham x Manchester City - Premier League

SporTV

  1. 11h30 - Leverkusen x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 14h30 - Hamburg x Colônia - Bundesliga
  3. 16h - Al Khaleej x Al Nassr - Campeonato Saudita
  4. 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Girona x Athletic Bilbao - La Liga
  2. 11h - Inter de Milão x Atalanta - Campeonato Italiano
  3. 12h - Sunderland x Brighton - Premier League
  4. 12h - Burnley x Bournemouth - Premier League
  5. 12h15 - Atlético Madrid x Getafe - La Liga
  6. 14h - Napoli x Lecce - Campeonato Italiano
  7. 14h30 - Oviedo x Valencia - La Liga
  8. 14h30 - Arsenal x Everton - Premier League
  9. 14h30 - Chelsea x Newcastle - Premier League
  10. 16h45 - Udinese x Juventus - Campeonato Italiano
  11. 17h - Real Madrid x Elche - La Liga
  12. 17h - West Ham x Manchester City - Premier League

Premiere

  1. 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg - Bundesliga
  2. 11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg - Bundesliga
  3. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Heidenheim - Bundesliga
  4. 11h30 - Leverkusen x Bayern de Munique - Bundesliga
  5. 14h30 - Hamburg x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

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