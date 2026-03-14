Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (14/03), incluem partidas pela Campeonato Brasileiro, Série A italiana, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Vitória enfrentará o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Botafogo enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Hoffenheim x Wolfsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Eintracht Frankfurt x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Leverkusen x Bayern de Munique - 11h30 - CazéTV, XSports, SporTV e OneFootball Hamburg x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Vitória x Atlético-MG - 18h30 - SporTV e Premiere Botafogo x Flamengo - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Athletic Bilbao - 10h - Disney+ Atlético Madrid x Getafe - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Oviedo x Valencia - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Real Madrid x Elche - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Sunderland x Brighton - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Burnley x Bournemouth - 12h - ESPN e Disney+ Chelsea x Newcastle - 14h30 - XSports e Disney+ Arsenal x Everton - 14h30 - ESPN e Disney+ West Ham x Manchester City - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Inter de Milão x Atalanta - 11h - Disney+ Napoli x Lecce - 14h - ESPN 4 e Disney+ Udinese x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Akhdoud - 16h - Sem informações Al Khaleej x Al Nassr - 16h - Band, SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Fateh x Al Hilal - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Onde assistir ao jogo de Vitória e Galo; veja o horário

O jogo entre Vitória x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Newcastle terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Everton; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

16h - Al Khaleej x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Al Fateh x Al Hilal - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

12h - Burnley x Bournemouth - Premier League 12h15 - Atlético Madrid x Getafe - La Liga 14h - Napoli x Lecce - Campeonato Italiano 14h30 - Oviedo x Valencia - La Liga 14h30 - Arsenal x Everton - Premier League 17h - West Ham x Manchester City - Premier League

SporTV

11h30 - Leverkusen x Bayern de Munique - Bundesliga 14h30 - Hamburg x Colônia - Bundesliga 16h - Al Khaleej x Al Nassr - Campeonato Saudita 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

10h - Girona x Athletic Bilbao - La Liga 11h - Inter de Milão x Atalanta - Campeonato Italiano 12h - Sunderland x Brighton - Premier League 12h - Burnley x Bournemouth - Premier League 12h15 - Atlético Madrid x Getafe - La Liga 14h - Napoli x Lecce - Campeonato Italiano 14h30 - Oviedo x Valencia - La Liga 14h30 - Arsenal x Everton - Premier League 14h30 - Chelsea x Newcastle - Premier League 16h45 - Udinese x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Elche - La Liga 17h - West Ham x Manchester City - Premier League

Premiere

18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg - Bundesliga 11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg - Bundesliga 11h30 - Eintracht Frankfurt x Heidenheim - Bundesliga 11h30 - Leverkusen x Bayern de Munique - Bundesliga 14h30 - Hamburg x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.