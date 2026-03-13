Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 13.03.26 20h30 Palmeiras x Corinthians disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 3° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV e SporTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Botafogo venceu o Juventude por 2 a 1 e perdeu para a Ferroviária por esse mesmo placar. Já o Flamengo vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Mixto e outra de 4 a 2 contra o Red Bull Bragantino. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Brasileirão Feminino Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Palmeiras x Corinthians: prováveis escalações Palmeiras (F): Kate Tapia; Poliana, Raíssa Bahia, Patrícia Maldaner, Fernanda Palermo e Rhayanna; Andressinha, Brena e Duda Santos; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão Técnico: Rosana Augusto. Corinthians (F): Rillary; Gi Fernandes, Tamires, Thaís Ferreira e Érika; Letícia Monteiro, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro; Gabi Zanotti. Técnico: Emily Lima. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Corinthians Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP) Data/Horário: 13 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Corinthians jogos de hoje Campeonato Brasileiro Feminino 2026 brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02