Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino

Palmeiras x Corinthians disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 3° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV e SporTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Botafogo venceu o Juventude por 2 a 1 e perdeu para a Ferroviária por esse mesmo placar.

Já o Flamengo vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Mixto e outra de 4 a 2 contra o Red Bull Bragantino.

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Palmeiras x Corinthians: prováveis escalações

Palmeiras (F): Kate Tapia; Poliana, Raíssa Bahia, Patrícia Maldaner, Fernanda Palermo e Rhayanna; Andressinha, Brena e Duda Santos; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão Técnico: Rosana Augusto.

Corinthians (F): Rillary; Gi Fernandes, Tamires, Thaís Ferreira e Érika; Letícia Monteiro, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro; Gabi Zanotti. Técnico: Emily Lima.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Corinthians

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 13 de março de 2026, 21h30