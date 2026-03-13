Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 13.03.26 7h00 Al Quadisiya e Al Ahli jogarão pelo Campeonato Saudita às 16h (X/ @AlQadsiahEN) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (13/03), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Série A italiana. Às 16h30, o Borussia Monchen jogará contra o St Pauli pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Alavés enfrentará o Villarreal por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - 16h30 - OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Alavés x Villarreal - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Torino x Parma - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Al Feiha x Al Ettifaq - 16h - Sem informações Al Quadisiya x Al Ahli - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Riyadh x Al Ittihad - 16h - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Qadsiyah e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Qadsiah x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Al Riyadh x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Alavés e Villarreal; veja o horário O jogo entre Alavés x Villarreal terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Torino e Parma; veja o horário O jogo entre Torino x Parma terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Quadisiya x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Alavés x Villarreal - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Torino x Parma - Campeonato Italiano 17h - Alavés x Villarreal - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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