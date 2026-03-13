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Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Al Quadisiya e Al Ahli jogarão pelo Campeonato Saudita às 16h (X/ @AlQadsiahEN)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (13/03), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Série A italiana.

Às 16h30, o Borussia Monchen jogará contra o St Pauli pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Alavés enfrentará o Villarreal por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - 16h30 - OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Villarreal - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Parma - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Feiha x Al Ettifaq - 16h - Sem informações
  2. Al Quadisiya x Al Ahli - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Riyadh x Al Ittihad - 16h - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Qadsiyah e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Qadsiah x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Riyadh x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Alavés e Villarreal; veja o horário

O jogo entre Alavés x Villarreal terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Torino e Parma; veja o horário

O jogo entre Torino x Parma terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Quadisiya x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h - Alavés x Villarreal - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira

 

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Torino x Parma - Campeonato Italiano
  2. 17h - Alavés x Villarreal - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

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